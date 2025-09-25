„100 Sponsoren für unseren Erfolg“: Gilchings U17 benötigt Hilfe

Gilching- Was Nachwuchsförderung im Damen- und Mädchenbereich angeht, ist der TSV Gilching-Argelsried in Bayern ein Vorreiter. Von der U11 bis zur U17 können Mädels an der Talhofstraße Fußball spielen. Besonders die B-Juniorinnen, welche die letzte Stufe vor dem Übergang in den Erwachsenenbereich darstellen, haben in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Erfolge eingefahren.

2022 gelang der Aufstieg in die Bayernliga, seitdem sind die Gilchingerinnen in der höchsten Liga ihrer Altersklasse aktiv. „Hier hat sich viel entwickelt“, sagt Trainer Sebastian Pilz, der die Mannschaft seit Sommer 2024 betreut. Die B-Juniorinnen hielten zuletzt nicht nur die Klasse, sondern gehören mittlerweile zu den absoluten Spitzenteams der Bayernliga. In der vergangenen Saison sicherte sich die Mannschaft sogar die Herbstmeisterschaft. „Das war ein großer Erfolg für uns. Auch dieses Jahr wollen wir oben mitspielen“, verkündet Pilz.

Um die sportlich starken Leistungen auch in Zukunft aufrechtzuerhalten, gilt es für Gilching dabei auch, den finanziellen Rahmen im Auge zu behalten. Die Kosten für Schiedsrichter, Trikotsätze, Trainingsmaterialien oder Hallenturniere muss der TSV freilich wie jeder andere Verein aufbringen.

In der Bayernliga stehen zudem jedoch weite Auswärtsfahrten wie nach Fürth, Schweinfurt oder Passau an. „Die Busfahrten sind der Knackpunkt. Deshalb kostet eine Saison insgesamt mehr als 8000 Euro“, berichtet Pilz. Am kommenden Wochenende beispielsweise fahren die Gilchingerinnen zum Spitzenspiel nach Schweinfurt. Reisekosten: 1300 Euro.

Dies sind Summen, die für einen Amateurverein wie den TSV Gilching in aller Regel nicht zu stemmen sind und in den Vorjahren hauptsächlich durch die Eltern finanziell gedeckt wurden. „Der Verein bezuschusst die Benzinkosten mit 250 Euro, was nicht selbstverständlich ist. Trotzdem mussten wir immer Geld von den Spielerinnen verlangen“, sagt Trainer Pilz.

U17 Fußballerinnen kommen auf eine Idee

Um sich in der neuen Saison sorgenfrei auf das Sportliche konzentrieren zu können, hat sein Team daher nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Die Mädels hatten selbst die Idee und haben dafür einen schönen Flyer entworfen“, erzählt Pilz. Innerhalb der kommenden drei Wochen soll bestenfalls das Spendenziel von 9000 Euro erreicht werden, die Kampagne läuft in Zusammenarbeit mit dem Online-Portal Sponsino.

Unter dem Motto „100 Sponsoren für unseren Erfolg“ können sich Firmen und Privatpersonen gegen eine Spende von je 90 Euro ein Feld auf der digitalen Spendentafel, die sowohl im Vereinsheim als auch auf dem Instagram-Profil des Vereins zu sehen sein wird, sichern. „Es sind natürlich auch kleinere Beträge möglich. Wir sind für jeden Euro dankbar“, betont Pilz.

Spenden um den Mädchdenfußball zu fördern

Und warum lohnt sich eine Spende? „Sie helfen, Gemeinschaft und Zusammenhalt im Verein zu erhalten“, schreiben die Gilchinger Mädels auf ihrem eigens konzipierten Flyer. Zudem sei die Förderung des Sports wichtig, um die Gleichberechtigung im Fußball zu stärken. „Bei den Mädchen hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung stattgefunden. Es gibt zum Beispiel immer mehr Turniere, da wollen wir auch in Zukunft erfolgreich dabei sein“, sagt der Trainer.

Letztendlich stehe aber immer noch die Leidenschaft für den Fußball im Vordergrund. Pilz: „Die Mannschaft will in erster Linie eine coole Saison spielen und gemeinsam Spaß haben. Dazu gehören eben auch lustige Auswärtsfahrten mit dem Bus.“