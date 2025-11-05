100 Spiele als Trainer – Danke, Coach Rade!

Der FC Glattbrugg durfte einen besonderen Moment feiern: Rade, Trainer der 1. Mannschaft, stand vor Kurzem zum 100. Mal an der Seitenlinie.
Seit mehreren Jahren prägt Rade das Team mit seiner Leidenschaft, seinem Fachwissen und seiner ruhigen, motivierenden Art. 100 Spiele bedeuten unzählige Trainings, Emotionen und Erinnerungen – und zeigen, wie stark seine Bindung zum Verein ist.
Rade ist mehr als nur ein Trainer. Er ist ein Vorbild, ein Mentor und ein Mensch, der den FC Glattbrugg lebt. Sein Engagement und seine Loyalität sind ein wichtiger Bestandteil der FCG-DNA.
Der Verein bedankt sich herzlich für seine Hingabe, seine Geduld und seine Liebe zum Spiel.
Danke, Coach – auf viele weitere gemeinsame Spiele! ❤️🤍