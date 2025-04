10:0-Sieg des FC Ellwangen II, FV Asch-Sonderbuch geht leer aus

Bezirksliga



FC Ellwangen II – TSV Hüttlingen II 10:0 (2:0)

Das Spiel zwischen den FC Ellwangen Frauen II und dem TSV Hüttlingen II war zu Beginn relativ ausgeglichen. Nach etwa 40 Minuten konnten sich die Frauen des FCEs noch mit 2 Tore durch Lara Sperrle in die Halbzeitpause verabschieden. In der 2. Hälfte startete Ellwangen mit mehr Mut und Selbstvertrauen. So erzielten sie durch Sperrle in der 48. Minute das 3:0. keine 10 Minuten später traf diese erneut. Im Anschluss konnte auch Pia Dinser einnetzen. Sperrle konnte sich mit weiteren 4 Tore belohnen. Für den runden Abschluss sorgte Rebecca Fritz, die in der 90. Minute zum 10:0 Endstand per Freistoß traf.

Autorin: Miriam Glatzel

Regionenliga 3



FV Asch-Sonderbuch - FC Ellwangen 0:2 (0:2)



Am siebten Spieltag der Rückrunde traf der FC Ellwangen auswärts auf den FV Asch-Sonderbuch. Um sich im Kampf um den ersten Tabellenplatz einen Vorteil zu verschaffen war der FC Ellwangen entschlossen sich wichtige 3 Punkte zu sichern. Dementsprechend starteten die Gäste stark ins Spiel und erarbeiteten sich einige Großchancen. In der 16. Minute traf Miriam Glatzel durch einen zurückgelegten Ball schließlich sehenswert aus der Distanz zum 0:1. Nur drei Minuten später startete der FCE den nächsten gefährlichen Angriff: Emilie Baier setzte sich gegen ihre Gegenspielerinnen durch und legte Hannah Fetzer auf, die den Ball ins Tor schob. Der neue Spielstand lautete nun 0:2, doch der FV Asch-Sonderbuch gab sich noch nicht geschlagen. Die Gastgeber erarbeiteten sich nun immer mehr Spielanteile und konnten sich ebenfalls einige Torchancen erspielen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit fand der FC Ellwangen aber wieder in sein Spiel zurück. Die Ellwangerinnen boten den Gastgebern keine Räume mehr und ließen keine Chancen zu. Selbst konnte der FC Ellwangen noch mehrere Großchancen für sich verzeichnen, von denen aber keine mehr genutzt werden konnte. So endete die Partie in einem insgesamt verdienten 0:2 Auswärtssieg für die Gäste aus Ellwangen. Durch diesen Sieg steht der FC Ellwangen 1 nun wieder an der Tabellenspitze und hofft, diese Position nach dem spielfreien Wochenende weiter auszubauen.

Tore: 0:1 Miriam Glatzel (16. Minute), 0:2 Hannah Fetzer (19. Minute)

Autorin: Miriam Glatzel

TSV Hüttlingen I – 1. Göppinger SV



Bei schönem Sonnenschein standen sich, am vergangenen Sonntag, unsere Damen des TSV Hüttlingen und der 1. Göppingen SV gegenüber. Von Anfang an war klar wer die drei Punkte haben wollte. Denn unsere Kochertalbomberinnen starteten gut in das Spiel und erarbeiteten sich durch starke Spielzüge und guten Kontern gefährliche Torabschlüsse. Dies beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Dementsprechend gab es schon in der ersten Halbzeit viele Chancen für unsere Kochertalbomberinnen und auch für Göppingen. Mit einem 0:0 Halbzeitstand begaben sich beide Mannschaften in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte Damen auf einen Treffer. Dies funktionierte, denn in der 54. Minute war es Nadine Frank die den Ball hinter die Linie brachte. Dieser Treffer sollte nicht der einzige bleiben in dieser Partie. Nachdem der Freistoß von Leonie Scharfenecker durch die Mauer rutschte war es Michelle Birkle die den Ball über die Line brachte. In den letzten zehn Minuten der Partie ging es nochmal heiß her. Denn in der 90. Minute gab es einen Freistoß für den Göppinger SV, dieser kam in die obere Linke Ecke des Tors. Doch Torhüterin Lena Fetzer kratzte den Ball aus dem Lattenkreuz raus und somit blieb es bei dem 2:0 Endstand. Mit diesem Sieg sind unsere Kochertalbomberinnen seit Rückrundenstart ungeschlagen. Somit stehen unsere Damen auf dem sechsten Tabellenplatz mit 35 Punkten und der 1. Göppinger SV auf dem neunten Tabellenplatz mit 23 Punkten. Nach dem Osterwochenende fahren unsere Damen zur SGM Aufhausen/ Nellingen. Anpfiff, am 27.04.2025, ist um 11:00 Uhr. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung.

Torschützen: Nadine Frank (54. Minute), Michelle Birkle (75. Minute)

Autorin: Lena Fetzer

SGM Ebnat/Waldhausen - SGM Aufhausen/Nellingen (1:0) 2:0



Beim Spitzenspiel am 20. Spieltag trafen die SGM Ebnat/Waldhausen und die SGM Aufhausen/Nellingen aufeinander. Im Hinspiel konnten sich die Damen der SGM Ebnat/Waldhausen mit einem 2:1 durchsetzen, darauf wollten die Gastgeber aufbauen. In der ersten Halbzeit startete die SGM Ebnat/Waldhausen konzentriert ins Spiel und hatte einige Torchancen. Für das erste Tor mussten sie sich jedoch lange gedulden. In der 44. Spielminute konnte die Kombination aus Pipitone und Seibold durch einen Eckball per Kopf den ersten Treffer erzielen. Die zweite Halbzeit der Partie war für die SGM Ebnat/Waldhausen noch stärker. Durch hohes Pressing konnten die Gäste unter Druck gesetzt werden. Auch beim 2:0 in der 56. Spielminute kombinierte das Duo Pipitone und Seibold bei einem Eckball. Weitere Chancen konnten konzentriert und mithilfe von schönen, fußballerischen Spielzügen herausgespielt, jedoch nicht verwandelt werden. Dennoch konnte sich die Heimmannschaft mit drei Punkten belohnen. Die SGM Ebnat/Waldhausen spielt somit weiterhin vorne mit und kann mit dem zweiten Tabellenplatz in die Osterpause und das spielfreie Wochenende gehen.

Tore: 1:0 Luna Pipitone (44'), 2:0 Luna Pipitone (56')

Autorin: Julia Rupp

SGM Sontheim/Hohenmemmingen - SGM Alfdorf/Mögglingen (1:2) 1:4



Die Gäste waren von Anfang an hochmotiviert die nächsten drei Punkte einzufahren und hatten gleich zu Beginn eine Großchance. In der 23. Spielminute konnte sich Maren Gruber dann über die Außenbahn durchsetzen und legte den Ball in die Mitte auf Sarah Weller, die alleine vor dem Torwart souverän verwandelte. Kurz darauf konnten die Gastgeber allerdings aufgrund einer Unachtsamkeit per Eckball ausgleichen. Dennoch zeigte die SGM Alfdorf/Mögglingen eine starke Mentalität und erhöhte per Doppelschlag vor der Pause auf 3:1. Zunächst kam Maren Gruber per Steckball von Verena Ehnis am gegnerischen Torwart vorbei und konnte auf das leere Tor einschieben. Im Anschluss setzte sich erneut Gruber über außen durch und zog mit Tempo in den Strafraum. Der Abschluss prallte allerdings am Pfosten ab und direkt zu Alida Fuchs, die dann vollstreckte. Nach der Pause nahmen die Gäste etwas Tempo raus und versuchten weiterhin Nadelstiche zu setzen. In der 74. Spielminute kombinierten sich die Gäste dann gut in den Strafraum, wobei Gruber die Übersicht behielt und auf die eingelaufene Heike Prümmer ablegte, die mit einem schönen Schlenzer den 4:1 Endstand erzielte. Mit dieser starken Leistung geht die SGM Alfdorf/Mögglingen in die kurze Osterpause und empfängt anschließend am 27.04. um 11 Uhr den VfL Ulm/Neu-Ulm in Alfdorf.

Tore: (0:1); Sarah Weller; (23.); (1:1); Tina Straub; (26.); (1:2); Maren Gruber; (44.); (1:3); Alida Fuchs; (45.); (1:4); Heike Prümmer; (74.)

Autorin: Maren Gruber