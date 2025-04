100-Prozent-Typ mit offener Art: Stephan Loof übernimmt Hohenrains Fußballerinnen

Söckler beschäftigte sich im Anschluss mit etlichen Nachfolgekandidaten, Loof sei aber schon nach dem ersten Telefonat sein klarer Favorit gewesen. „Er bringt einfach ein überzeugendes Gesamtpaket mit“, erklärt Söckler. Der 56-jährige Bayer verfügt über viel Erfahrung im Damenbereich und besitzt zudem die Trainerlizenz. Unter anderem trainierte er sechs Jahre lang die Frauen des TuS Bad Aibling in der Bayernliga. Im Probetraining sammelte Loof mit seiner offenen Art sofort Pluspunkte. „Er legt sehr viel Wert auf Kommunikation und hat am Anfang jeden Schritt erklärt. Das sorgt für Transparenz“, sagt Söckler. Für die Zukunft wünscht sich der Sportliche Leiter, der selbst acht Jahre lang Trainer der FSV-Damen war, nun wieder Konstanz auf der Trainerposition: „In Höhenrain gab es wenige Trainer, die kürzer als fünf Jahre hier waren. Jetzt wollen wir wieder so etwas Langfristiges, und ich denke, es passt gut.“

Stephan Loof

Auch Stephan Loof ist bestrebt, am Bussardweg etwas entstehen zu lassen. „Der erste Eindruck ist sehr positiv. Die Mädels haben Bock, und ich sehe viel Potenzial“, sagt der Coach. Rund 45 Kilometer Anfahrt nimmt der Trainer für jedes Training auf sich. Gemeinsam mit seiner Frau wohnt Loof in Weyarn bei Holzkirchen, seine vier Kinder sind mittlerweile allesamt erwachsen. In seiner Freizeit ist der Maschinenbaumechanikermeister leidenschaftlicher Motorradfahrer. Nun wendet er sich wieder voll seiner anderen Passion zu: dem Mannschaftssport. „Ich habe in meinem Leben viele verschiedene Sportarten betrieben, aber im Team macht es am meisten Spaß“, sagt Loof, der selbst lange im Amateurbereich kickte.

Nach der aktiven Laufbahn fand der 56-Jährige Interesse am Trainerdasein – und durch seine Stieftochter, die damals im Jugendbereich des FC Bayern spielte, insbesondere am Frauenfußball. An der Seitenlinie ist Loof ein echter 100-Prozent-Typ. „Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz in jeder Hinsicht.“ In der Restrunde will er die Höhenrainerinnen durch „Anpassung einiger Kleinigkeiten“ aus dem Tabellenkeller der BOL wieder in sichere Gefilde führen. „Ich würde gerne einiges am Spielsystem ändern, aber das ist während der Saison nicht kurzfristig umsetzbar“, erklärt Loof. Ab dem Sommer stecke sich der Klub dann höhere Ziele, kündigt der neue Trainer an: „Wenn die Mädels mitziehen, werden wir nächste Saison vorne angreifen.“