"100 Prozent Spannung": TuS trifft im Nachholspiel auf formstarken TSV Gäste befinden sich auf Erfolgswelle von Rudi Stallein · Gestern, 09:50 Uhr · 0 Leser

Die Saison ist beendet: Die Knieverletzung, mit der sich Kaan Aygün (am Ball) herumgeplagt hat, ist ein Meniskusriss. Der TuS Geretsried muss schon im Nachholspiel gegen Kottern an diesem Dienstag ohne den 29-Jährigen auskommen. – Foto: rst

Aufsteiger Geretsried kann im Nachholspiel am Dienstag mit einem Sieg den Verbleib fast sichern. Doch die Gäste vom TSV Kottern reiten auf einer Erfolgswelle und brauchen dringend Punkte.

Mehr Nervenkitzel geht fast nicht. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Kottern an diesem Dienstag (18 Uhr, Isarau-Stadion) können die Fußballer des TuS Geretsried (11. Platz) den Verbleib in der Bayernliga zwar noch nicht ganz, aber fast fix machen. Die Gäste aus dem Allgäu (Rang 14) ihrerseits brauchen dringend Erfolge, um der Abstiegsrelegation noch zu entgehen. Das verspricht „100 Prozent Spannung“, wie Daniel Dittmann bestätigt. „Das liegt aber vor allem auch am Gegner“, ergänzt der TuS-Coach. Denn ähnlich wie Aufsteiger Geretsried schwimmt auch der abstiegsgefährdete Bayernliga-Dino, der seit Sommer 2015 ununterbrochen der zweithöchsten Amateurliga im deutschen Fußball angehört, aktuell auf einer Erfolgswelle. Drei Siege sowie zwei 1:1-Unentschieden in Pipinsried und Deisenhofen dokumentieren den Aufwärtstrend des Teams um Kapitän Sebastian Schrills; die Mannschaft von Trainer Andreas Maier, der nach einem völlig missratenen Saisonstart die sportliche Entwicklung bei dem Kemptener Stadtteilclub verantwortet, feierte nach zwei beachtlichen Remis beim FC Sportfreunde Schwaig (0:0) und gegen Aufstiegskandidat TSV Landsberg (1:1) zwei Siege beim SV Schalding-Haining (4:0) und zuletzt im Kellerduell gegen Sturm Hauzenberg (3:0).