"100 Prozent" gegen formstarkes Lägerdorf gefordert

– Foto: Reiner Stöter

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Rönnau will der FC Dornbreite Lübeck zurück in die Spur finden. Mit dem TSV Lägerdorf wartet jedoch ein selbstbewusster Gegner, der zuletzt überzeugte – und ebenfalls klare Ziele formuliert.

Die Lübecker wollen dabei vor allem eine Reaktion auf die bittere 1:2-Niederlage gegen den SC Rönnau zeigen, bei der der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel. „Wir wollen am Samstag gegen Lägerdorf drei Punkte holen. Jeder einzelne muss 100 Prozent investieren, damit wir als FCD erfolgreich sind. Also packen wir es gemeinsam an“, fordert Strehlau.

Für den FC Dornbreite Lübeck steht am 25. Spieltag ein richtungsweisendes Heimspiel an. Mit 33 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau aktuell Rang acht, während der TSV Lägerdorf mit 35 Zählern zwei Plätze davor liegt. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie im engen Tabellenmittelfeld.

Formstarker Gegner mit klarer Ansage

Der TSV Lägerdorf reist hingegen mit Rückenwind an. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen den SV Türkspor Bad Oldesloe überzeugte die Mannschaft von Trainer Michael Blume vor allem in der Offensive. Bereits im ersten Durchgang stellte Lägerdorf mit drei Treffern die Weichen auf Sieg.

Blume erwartet nun ein ähnlich intensives Duell wie im Hinspiel, das seine Mannschaft knapp mit 2:3 verlor: „Wir wollen wieder auswärts bestehen. Im Hinspiel haben wir knapp 2:3 verloren. Es war ein intensives Spiel. Genau das erwarte ich auch am Samstag.“ Gleichzeitig gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wir sind gut vorbereitet und haben gut trainiert, sodass die drei Punkte mit auf die Rückfahrt sollen. Kampfgeist, Maloche und Leidenschaft sind unser Motto.“