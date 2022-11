„100 Prozent geben“: Stimmung beim SVA Palzing vor Neuperlach-Match im Keller Meisten Gegentore der Liga

Die Defensive zu festigen, war das große Ziel des SVA Palzing vor dieser Saison. Trotzdem kassiert das Tabellenschlusslicht fast drei Gegentore pro Partie – mehr als alle anderen Teams der Bezirksliga Nord. Treten die Palzinger am Samstag (15 Uhr) beim SV Neuperlach München so auf wie an den vergangenen beiden Wochenenden, könnte es ein bitterer Nachmittag werden.

Palzing – Am dritten Wochenende in Folge steht für die Mannschaft von Trainer Gianluca Dello Buono ein Gegner aus der Landeshauptstadt auf dem Programm. Nach den Niederlagen gegen Feldmoching (3:6) und bei Nord Lerchenau (0:7) geht es um Schadensbegrenzung. „Wir müssen 100 Prozent geben und mehr. Und schauen, dass wir vor der Winterpause noch den ein oder anderen Zähler holen“, sagt Dello Buono.

Kein Verständnis zeigt der Trainer, wenn Spieler mehrfach in der Saison in Urlaub fahren. „So geht das nicht – und das haben wir in der Analyse der Hinrunde angesprochen. Da müssen wir bezirksligaorientierter denken“, so der 37-Jährige. Wenn sich die Kicker nicht steigern – und das geht nur übers Training – wird das Kapitel Bezirksliga nach zwei Spielzeiten im Mai 2023 enden. Dello Buono investiert viel – und hofft, dass seine Spieler den Ernst der Lage erkannt haben.