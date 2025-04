100 Mal was auf die Fußball-Ohren

Am 16. April feiert der Podcast den 100. Folgen-Geburtstag. Zwar hat es am Ende nicht mit Thomas Müller als Sparringspartner im Vierergespräch geklappt, dafür wurde aber ein ehemaliger Teamkollege des Bayern-Spieler zur Plauderstunde eingeladen. Und der Ex-Profi erzählte aus dem Nähkästchen…

FuPa Thüringen: Hallo ihr Drei, wie fällt euer Resümee nach 100 Podcast-Folgen aus? Was macht euch an der Sache am meisten Spaß? Die Drei Sportlichen Vier / D3S4: Keiner von uns hätte wahrscheinlich daran geglaubt, dass wir zum einen 100 Folgen lang durchhalten und damit auch noch die Leute unterhalten. Wir wussten selbst nicht auf was wir uns da einlassen und in welche Richtung das geht. Aber mittlerweile ist nicht nur die Aufnahme festes Wochenritual, sondern auch der Besuch sämtlicher Spiele im Umkreis. Am meisten Spaß macht uns der Austausch mit den Spielern, Verantwortlichen, Zuschauern vor Ort. Egal welches Spiel wir besuchen, man kommt immer ins Gespräch. Es ist einfach faszinierend, welche Rolle der Amateurfußball im Leben so vieler Leute einnimmt.

FuPa Thüringen: Wie kamt ihr drauf mit Nils Petersen zu sprechen? Wie kam es zum Kontakt?

D3S4: So wie 90 Prozent unserer Arbeit ist auch das eine spontane Idee gewesen. Eigentlich hatten wir unseren Hörern immer Thomas Müller für die 100. Folge versprochen, das war aber wirklich eher ein Wunsch als eine realistische Vorstellung. Nils passt auch besser ins Bild eines regionalen Fußball-Podcasts. Der Kontakt kam über Marco Riemer von Einheit Rudolstadt zu Stande, der selbst schon Gast in einer unserer Folgen war und früher mit Nils in Jena spielte.

FuPa Thüringen: Warum sollte sich jeder die Folge mit Nils anhören?

D3S4: Nils ist einfach ein geiler Typ. Er hat ohne zu zögern für die Folge zugesagt und echt herrliche Anekdoten ausgepackt. Wer wissen will, wie es in einem olympischen Dorf zugeht und wie spendabel Hansi Flick am Strand von Rio mitten in der Nacht ist oder wie es nach einem verlorenen Champions League Finale in der Bayern Kabine zugeht, der sollte unbedingt reinhören. Und Thomas Müller holen wir uns auch noch rein - das ist und bleibt DAS Ziel. Vielleicht zur 200. Folge…