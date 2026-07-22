100 Landesliga-Tore in vier Jahren: Torjäger wechselt zum Konkurrenten

– Foto: Günter Schmid / Verein

Die SG Schorndorf verstärkt ihren Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Kujtim Sylaj. Der 37 Jahre alte Stürmer wechselt von der SG Weinstadt in die Daimlerstadt. Sylaj bringt eine außergewöhnliche Torbilanz, viel Erfahrung und Kenntnisse des regionalen Fußballs mit und soll die Offensive der Mannschaft künftig entscheidend erweitern.

In den vergangenen vier Spielzeiten war Sylaj für die SG Weinstadt aktiv. In der Saison 2025/26 erzielte er in 29 Landesliga-Partien 25 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Ein Jahr zuvor kam er in 28 Einsätzen auf 18 Tore. Bereits in den beiden Spielzeiten davor hatte der Angreifer in der Bezirksliga seine Abschlussstärke gezeigt: 2023/24 gelangen ihm 32 Treffer in 25 Spielen, 2022/23 waren es 25 Tore in 29 Begegnungen. Mit seinem Wechsel nach Schorndorf bleibt Sylaj damit in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und schließt sich einem direkten Ligakonkurrenten an.

Auch vor seiner Zeit in Weinstadt sammelte Sylaj bei zahlreichen Vereinen in der Region Erfahrung. Zu seinen Stationen zählen der FSV Waiblingen, der KTSV Hößlinswart, Türkspor Neckarsulm, der FV Wüstenrot, der TSV Schwaikheim, Kosova Kernen, der SV Fellbach und der SC Weinstadt. Auch beim KTSV Hößlinswart bestätigte er seine Quote: In drei Spielzeiten erzielte Sylaj insgesamt 23 Tore in 29 Bezirksliga-Partien. Für den FV Wüstenrot gelangen ihm dort zuvor 24 Treffer in 29 Einsätzen. Besonders auffällig waren seine 37 Tore in 32 Bezirksliga-Spielen für Türkspor Neckarsulm in der Saison 2018/19 sowie 35 Treffer in 21 Partien für Kosova Kernen in der Kreisliga B3 Rems/Murr 2013/14. Für den TSV Schwaikheim erzielte er 2015/16 in 23 Einsätzen 24 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Seine Gesamtbilanz umfasst 257 Spiele, 248 Tore und 20 Vorlagen. Hinzu kommen 23 verwandelte Elfmeter. Mit diesen Zahlen bringt Sylaj eine langjährig nachgewiesene Abschlussqualität mit. Bei der SG Schorndorf beginnt für den erfahrenen Stürmer nun die nächste Station seiner Laufbahn. Der Verein erweitert mit seiner Verpflichtung die Möglichkeiten im Angriff und gewinnt einen Spieler, der die Landesliga ebenso kennt wie die Bezirks- und Kreisligen der Region.