100 Jahre TV Niederstetten - Großes Festwochenende am Wochenende

Großes Open-Air-Festwochenende von Fr. 27. Juni bis So. 28. Juni im Burgwiesenstadion - VfB Stuttgart in Niederstetten zu Gast



Die Fußballabteilung des TV Niederstetten wird 100 Jahre. Anlässlich dieses Jubiläums wurde am vergangenen Mittwoch bereits ein offizieller Festakt mit über 200 Fußballkameradinnen & Kameraden gefeiert: Nachdem die Vorbachtaler Musikanten die Gäste mit einer musikalischen Einlage begrüßten, führten zahlreichen Zeitzeugen durch eine Zeitreise in die letzten Jahrzehnte, während man mit einem 4-Gänge-Menü und passend zu den Jahresschritten angelegten Gerichten verköstigt wurde. Der Abend wurde außerdem von einem Chor umrahmt, der aus Fußballern aus verschiedenen Generationen bestand.



Das große Highlight der Festlichkeiten wird jedoch das große Open-Air-Festwochenende im Burgwiesenstadion vom Fr., 27. Juni bis So., 29. Juni, bei dem u.a. die Legenden des VfB Stuttgart zu Gast sind:



Am Freitag starten wir das Festwochenende um 18:30 Uhr mit einem Elfmeterturnier. Danach erwartet uns mit der „Super-Power-Disco“, eine Hommage an die legendäre Niederstettener Disco Reihe, die vor über 30 Jahren von unserem damaligen Vorstand ins Leben gerufen wurde und weit über die Region hinaus bekannt war.



DJ Andy Randy, der bereits in namhaften Locations wie dem Prater Dome in Wien, Moon13 in Frankfurt, Penthouse in Stuttgart und am Sonnenstrand in Bulgarien aufgelegt hat, wird dafür sorgen, dass für jedes Tanzbein – egal ob jung oder alt – etwas dabei ist!

Am Samstag treten wir um 14:30 Uhr in einem Länderspiel gegen unsere Freunde vom FC Niederstetten aus Uzwil in der Schweiz an. Danach haben unsere Oldies um 17:00 Uhr die Gelegenheit, sich gegen die VfB Stuttgart Traditionself zu messen, bevor am Abend die Taubertaler Musikanten für Herbstfeststimmung sorgen.



Der Sonntag startet um 09:30 Uhr mit einem Gottesdienst auf unserem Festgelände, danach gehört der Tag ganz unseren Talenten, die in Freundschaftsspielen ihr Können präsentieren dürfen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Freut Euch ab 11:00 Uhr auf einen Mittagstisch mit selbstgemachte Jubiläumsmaultaschen und Kartoffelsalat sowie auf Kaffee und Kuchen, Eis und musikalischer Untermalung der Vorbachtaler Musikanten.



Bitte beachtet, dass wir am Fr. und Sa. ganztägig Einlass, sowie Alterskontrollen durchführen. Auf unserer Homepage findet ihr alle Infos zum Heimfahrshuttle in die Teilorte: www.tvn-fussball.de



Das Festwochenende kompakt:

Am Freitag, 27. Juni gib es ab 18:30 ein großes Elfmeterturnier mit 28 Mannschaften

Im Anschluss steigt die „Super-Power-Disco“, als Hommage an die legendären Partyreihe in den 90ern. DJ Andy Randy, u.a. bekannte aus dem Prater Dome in Wien heizt kräftig ein.

Am Samstag, 28. Juni geht’s um 14:30 Uhr mit einem Länderspiel gegen den FC Niederstetten aus Uzwil in der Schweiz weiter

Um 17:00 Uhr sind dann die VfB Stuttgart Legendenelf zu Gast u.a. mit den ehemaligen Nationalspielern Cacau und Europameister Karl-Heinz Förster

Am Abend heizen die Original Taubertaler Musikanten zu einem Sommer-Herbstfest ein

Am Sonntag, 29. Juni findet um 09:30 Uhr ein Gottesdienst auf dem Festgelände statt

Ab 11 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit selbstgemachten Jubiläumsmaultaschen und Kartoffelsalat

Ab 12:30 Uhr zeigen dann unsere Nachwuchskicker in kleinen Turnieren ihr Können