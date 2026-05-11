100 Jahre TuS Hahn: Endspiel-Gastgeber und Legendenspiel

Am Samstag feiern die Hahner das 100-Jährige, bereits am Donnerstag sind sie Ausrichter der Pokalendspiel. – Foto: TuS Hahn

Taunusstein. 100 Jahre TuS Hahn – es ist angerichtet für eine aufregende Jubiläumswoche mit mehreren Highlights. Jetzt muss nur das Wetter mitspielen. Damit der Donnerstag auch für den Verein zum Feiertag wird. Mahlon Smith, als 2. Vorsitzender in vielfältiger Weise beim A-Ligisten engagiert, verweist auf das 30- bis 40-köpfige Helferteam und sechs Ordner aus den Reihen des TuS, die beim Pokalfinale der Männer zwischen Titelverteidiger SG Orlen und dem TV Idstein (Anstoß 15 Uhr) im Einsatz sein werden.

Ein Duell zweier Top-Kreisoberligisten mit dem TuS Hahn als Gastgeber. Um 13 Uhr steht zunächst das Cupfinale der Alten Herren zwischen dem TGSV Holzhausen und der SG Meilingen an, die sich mit einem Reisebus angesagt hat.

Im Vorfeld habe man sich mit dem Nachbarn und letztjährigen Endspiel-Ausrichter SV Seitzenhahn ausgetauscht und gehe daher von etwa 300 bis 400 Zuschauern aus, erwartet Mahlon Smith eine ansprechende Kulisse, die bei trockner Witterung auch größer ausfallen könnte. Den Endspieltag wuppen, um dann am Samstag ab 10 Uhr auf der Sportanlage Obere Aar so richtig aufzufahren. Ein Familientag mit Hüpfburg, Torwand, bester Verpflegung, Handballschnuppertraining (ab 10 Uhr für Fünf- bis Zehnjährige, ab 13 Uhr für Interessierte ab zehn Jahren) und Tischtennistraining mit Unterstützung einer Ballmaschine. Bevor um 18 Uhr beim Spiel der Hahner Legenden gegen die Taunussteiner Allstars König Fußball übernimmt. Schiedsrichter-Legende Ignaz Schmidt wird die Partie leiten.

Hitparade bekannter Namen im Taunussteiner Fußball

Beim TuS Hahn sind die Enkel-Brüder Frank, Gabriel und Nico dabei. Stefan Wölfinger, Uwe Hölzel, Angelo Di Michele, Marcus Kislat, Alexander Otto, Mahlon Smith, Simon Heintz, Dominik Gutermann, Renato Quachiso, Oskar Hassz, Dirk Keller, Florian Müller, Stefan Werner, die Jude-Brüder Steffen und Markus sowie Thomas Przybilla, Stefan Ernst, Hendrik Siebrecht, Tim Menger und Marcus Stotz repräsentieren bewegte Hahner Fußballzeiten mit glanzvollen Gruppenliga-Jahren.