100 Jahre SV Altlüdersdorf: Jubiläum mit großem Fußballfest

– Foto: Matthias Wunderlich

Der SV Altlüdersdorf feiert am Samstag, 4. Juli, sein 100-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Festprogramm. Höhepunkt des Jubiläumstages ist das Spiel der SVA-Legenden gegen das Ost-Traditionsteam mit zahlreichen ehemaligen DDR-Nationalspielern und Bundesligaprofis.

Ein besonderes Jubiläum steht beim SV Altlüdersdorf bevor. Am Samstag, 4. Juli 2026, feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Programm für Fußballfans, Familien und Wegbegleiter. Bereits der Festumzug vom Wentowsee zum Sport- und Gemeindezentrum bildet ab 13 Uhr den feierlichen Auftakt des Tages.

Ab 14 Uhr stehen die Spieler des Ost-Traditionsteams im Sportlerheim für eine Autogrammstunde bereit. Gleichzeitig beginnt das Rahmenprogramm auf dem Vereinsgelände. Für die Bewirtung sorgen OHV-Events mit zwei Bierwagen und einem Imbissstand. Kaffee und selbstgebackener Kuchen werden von den Müttern der Jugendabteilung angeboten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch einen Süßigkeitenwagen sowie Eis-INNFernow.

Auch für die jüngsten Besucher ist einiges vorbereitet. Zwei Hüpfburgen und eine Kindertombola gehören zum Programm. Ab 14.30 Uhr präsentieren die Bambinis des Vereins zudem die noch vergleichsweise neue Spielform FUNino.

Legenden treffen auf große Namen des Ost-Fußballs

Der sportliche Höhepunkt folgt um 16 Uhr. Dann treffen die SVA-Legenden auf das Ost-Traditionsteam, das mit zahlreichen ehemaligen DDR-Nationalspielern und Bundesligaprofis antritt.

Zum Kader des Ost-Traditionsteams gehören René Groß (SG Dynamo Dresden), Jürgen Raab (FC Carl Zeiss Jena), Dirk Stahmann (1. FC Magdeburg), Torsten Gütschow (SG Dynamo Dresden), Jörg Buder (BFC Dynamo), Damian Halata (1.FC Magdeburg), David Bergner (1.FC Union Berlin), Steffen Heidrich (SG Dynamo Dresden), Pit Grundmann (1.FC Magdeburg), René Behring (HFC Chemie), Christoph Menz (1.FC Union Berlin), Bernd Wunderlich (FC Vorwärts Frankfurt/Oder), Ronny Scholze (1.FC Magdeburg), Uwe Schulz (BSG Stahl Brandenburg), Jörg Heinrich (FC Vorwärts Frankfurt/Oder), Gerd Weber (SG Dynamo Dresden) und Peter Kaehlitz (BFC Dynamo). Teamchef ist Matthias „Atze“ Döschner und Co-Trainer Andreas „Meppe“ Wagenhaus. Zum Betreuerstab gehören außerdem Physio Olaf Renn und Dorit Döschner für die Öffentlichkeitsarbeit.

Den SVA-Legenden gehören Steffen Zabel, Marcus Reinsch, Mirko Neumann, Björn Manthei, Steffen Meise, Marco Krüger, Markus Müller, Sanel Begzadic, Konrad Cudny, Alexander Arsovic, Christian Karstedt, Frank Melchin, Silvio Löffler, Stefan Manzel, Tommy Klapötke, Waled Enani, Frank Franzen, Davor Krznaric sowie die Torhüter Andreas Krebs und Matthias Pelzer an. Teamchef ist Fritz Müller. Zum Betreuerteam zählen Axel Holtfeuer, Carsten Krüger und Michael Resnitschek. Als Stadionstimme begleitet Lars Kant die Begegnung.

Kurz vor dem Jubiläum wurde der Kader der Gastgeber noch einmal verstärkt. Andreas „die Raupe“ Schneider wurde für die SVA-Legenden nachnominiert und ist rechtzeitig zum Jubiläumsspiel aus Thailand zurückgekehrt.

Gewarnt vor einem starken Gegner

Dass die Auswahl des Ost-Traditionsteams auch sportlich noch einiges zu bieten hat, zeigte sie erst wenige Tage vor dem Jubiläum. Am 27. Juni setzte sich die Mannschaft beim 100-jährigen Vereinsjubiläum des SV Dippach mit 10:2 durch. Die SVA-Legenden gehen damit gewarnt in das Jubiläumsduell.

Musikalischer Ausklang

Nach dem sportlichen Höhepunkt endet der Festtag nicht. Ab 20 Uhr übernimmt die Partyband „Hautnah“ das Programm und sorgt für den musikalischen Abschluss der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Altlüdersdorf.