100 Jahre Sportfreunde Illerrieden – Jubiläumsfest vom 30.04. - 03.05.

Die Sportfreunde Illerrieden feiern ihr 100-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Jubiläumsfest auf dem SFI-Sportgelände. Vom 30. April bis 3. Mai 2026 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, Familienangeboten und traditionellem Festtag.

Zum Auftakt sorgen die Bätscher Buam für Partystimmung, gefolgt von einem Familientag mit Aktionen für Groß und Klein. Ob im Ninja Parcours, beim Bobbycar-Rennern, u.v.m. Beim Familientag kommt der soziale Charakter in besonderer Weise zum Tragen, zu Gunsten der radio7 Drachenkinder.