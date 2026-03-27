100 Jahre Sportfreunde Illerrieden – Jubiläumsfest vom 30.04. - 03.05.

Die Sportfreunde Illerrieden feiern ihr 100-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Jubiläumsfest auf dem SFI-Sportgelände. Vom 30. April bis 3. Mai 2026 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, Familienangeboten und traditionellem Festtag.
Zum Auftakt sorgen die Bätscher Buam für Partystimmung, gefolgt von einem Familientag mit Aktionen für Groß und Klein. Ob im Ninja Parcours, beim Bobbycar-Rennern, u.v.m. Beim Familientag kommt der soziale Charakter in besonderer Weise zum Tragen, zu Gunsten der radio7 Drachenkinder.
Am Samstag gibt es ein Best of der Kultband J.B.O., gefolgt von einer DJ-Party unter der Regie von DJ Philhouse und DJ Ralf. Den Sonntag eröffnet ein ökumenischer Zeltgottesdienst, gefolgt von einem Festumzug und musikalischem Abschluss im Zelt.
Tickets und Infos: www.sf-illerrieden.de/100jahre