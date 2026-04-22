100 Jahre SF Illerrieden – Festwochenende mit Familientag + Zeltparty

Am Freitag, 1. Mai 2026, findet ein großer Familientag statt. Ein perfekter Anlaufpunkt für eine Maiwanderung. Ab 10:00 Uhr startet der Tag mit einem gemütlichen Frühschoppen, musikalisch begleitet. Parallel dazu beginnt ein vielseitiges Kinderprogramm: Vom Ninja-Parcours über Bobbycar-Rennen bis hin zu Kinderschminken, Bastelaktionen und einer Kinderdisco ist für beste Unterhaltung gesorgt.

Die Sportfreunde Illerrieden feiern 100. Geburtstag. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm aus Tradition, Unterhaltung und Gemeinschaft.

Ab 11:30 Uhr folgt ein kulinarisches Highlight: „Ochs am Spieß“. Der Eintritt zum Familientag ist frei – beste Voraussetzungen also für einen entspannten Tag für Groß und Klein.

Am Samstag, 2. Mai 2026, ab 19 Uhr ist die Kultband J.B.O. mit ihrem Best of Programm zu Gast in Illerrieden, gefolgt von einer DJ-Party mit DJ PhilHouse und DJ Ralf. Tickets für den Samstagabend sind im Vorverkauf für 29,90 Euro erhältlich.