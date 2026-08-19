100 Jahre Kaffeetälchen: Festwochenende steht an Drei Tage voller Sport, Geschichte und Gemeinschaft im historischen Kafeetälchen in Tiefenort von FuPa / PM Kali Werra Tiefenort · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Das Kaffeetälchen beheimatete schon das Kreispokalfinale mit über 1000 Zuschauern. – Foto: © Christian Heilwagen

Vom 21. bis 23. August 2026 wird in Tiefenort ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Das Waldstadion Kaffeetälchen blickt auf 100 Jahre bewegte Geschichte zurück.

Über Generationen hinweg war und ist die traditionsreiche Sportstätte ein Ort großer Erfolge, bitterer Niederlagen und unzähliger gemeinsamer Erinnerungen. Zum runden Geburtstag lädt Kali Werra Tiefenort an drei Tagen zu einem abwechslungsreichen Jubiläumswochenende ein. Den Auftakt bildet am Freitag, 21. August, eine große Jubiläumsdisco mit DJ Charly. Am Samstag, den 22. August steht anschließend der Sport im Mittelpunkt. Ab 10 Uhr warten unter anderem Crossläufe für alle Altersklassen, Kegeln für jedermann und das Auftaktspiel der B-Junioren-Landesklasse von Kali Werra gegen die SG SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen (10:30 Uhr) auf die Besucher.

Ein besonderes Highlight folgt um 13:30 Uhr, wenn die U19-Juniorinnen des 1. FC Nürnberg und der SGS Essen im Kaffeetälchen aufeinandertreffen. Am Nachmittag eröffnet die erste Mannschaft von Kali Werra gegen den Marksuhler SV (16:30 Uhr) ihre Saison. Den sportlichen und historischen Samstag beschließt um 19 Uhr der Vortrag „Mythos Kaffeetälchen“ über die Geschichte der traditionsreichen Sportstätte. Der Sonntag, 23. August, steht schließlich ganz im Zeichen der Gemeinschaft: Beim Familientag warten unter anderem Hüpfburgen, Frühschoppen und Schnupperdarts auf die Besucher.