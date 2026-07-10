100-jähriges Bestehen: Landesliga-Elf vs. Landkreisauswahl

Der TSV Bogen feiert an diesem Wochenende das 100-jährige Gründungsfest seiner Fußballabteilung – Foto: Paul Hofer

Die Fußball-Abteilung des TSV Bogen feiert 2026 ihr 100-jähriges Bestehen und deshalb findet im Rahmen des Volksfestes ein Jubiläumsspiel statt. Die Landesliga-Truppe der Rautenstädter trifft am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) auf heimischen Geläuf auf eine Auswahlmannschaft des Altlandkreises Bogen, die vom früheren TSV-Akteur Maximilian Gegenfurtner gecoacht wird. Der 28-Jährige absolvierte für den TSV Bogen 85 Landesliga-Partien und leitet seit zwei Jahren den Kreisklassisten WSV St. Englmar an.

"Unsere Vereinsurgesteine Fritz Bittner und Ignaz Hiendl haben dieses schöne Event in die Wege geleitet und waren auch maßgeblich für die Organisation verantwortlich - dafür gebührt ihnen ein riesengroßer Dank. Für uns ist es nochmal eine gute Generalprobe vor dem Ligaauftakt gegen Bad Kötzting und im Anschluss an das Spiel werden wir alle miteinander noch ein paar schöne Stunden auf dem Volksfest haben", freut sich Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic. Nach einer zufriedenstellenden Vorbereitungsphase - am vergangenen Wochenende knüpften Fuchs, Faber & Co. Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen ein respektables 2:2-Remis ab - kann das Team von Chefanweiser Max Bachl-Staudinger mit breiter Brust in die anstehende Saison gehen. und möchte zum Vorbereitungsabschluss nochmal Selbstvertrauen tanken.



