10:0 - Gnadenloser MSV Düsseldorf schießt Aufsteiger VdS Nievenheim ab

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem VdS Nievenheim und dem MSV Düsseldorf stand der gastgebende Aufsteiger im Tableau sogar mit der besseren Tordifferenz knapp vor dem Kontrahenten. Zehn unbeantwortete Tore für Düsseldorf später sind die Kräfteverhältnisse mehr als deutlich geworden.
Die Hausherren nutzten beinahe eine frühe Unaufmerksamkeit in der Defensive der Düsseldorfer Roberto Leon Grill legte sich die Kugel mit dem Kopf an seinem Gegenspieler vorbei, wurde im Strafraum aber schließlich von Shunsuke Takakashi mit Mühe gestoppt (2.). Beinahe im Gegenzug dann die kalte Dusche für Nievenheim: Nach einem langen Ball auf Carlos Penan hatte der Stürmer nur noch Schlussmann Kelvin Sanchez vor sich und überwand diesen mit einem gefühlvollen Heber zum frühen Führungstreffer (3.).
In der Entstehung monierten Anhänger der Hausherren lautstark eine Abseitsstellung von Penan. Auf den über FuPa.tv aufgenommenen Bildern ist dies aus zentraler Position nicht eindeutig erkennbar. Der Schiedsrichter schien sich jedenfalls in seiner Sache sicher und winkte den Treffer durch.
Der VdS spielte in der Folge noch beherzt mit, wurde für seinen Mut aber prompt bestraft. Sinan Kurt erhielt einen Abpraller knapp hinter der Sechzehnergrenze, schlug umringt von Gegenspielern zwei Haken und steckte auf den in ebenfalls abseitsverdächtiger Position startenden Shohei Yamashita durch, der cool zum 2:0 einschob (13.). Die MSV-Dominanz nahm immer weiter zu. Zunächst hatten die Gastgeber so noch Glück, dass Shohei Yamashitas Abschluss nach Vorarbeit von Edward Osei-Nkansah nur den Querbalken streifte (17.).
Es sollte aber nicht lange dauern, bis Düsseldorf erneut brandgefährlich in Richtung des gegnerischen Sechzehners vordrang. Nach einem mustergültig ausgeführten Vorstoßes über die linke Seite musste Penan nur noch die Kugel über die Linie drücken (27.). Es deutete sich ein unangenehmer Abend für die Nievenheimer an. Und spätestens als Said Harouz per Doppelschlag noch vor der Pause auf 5:0 erhöhte (30., 34.), ging es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung.
Doch auch im zweiten Durchgang hatte der MSV keine Gnade. Harouz erhöhte nach Flanke von Aram Abdelkarim auf 6:0 (52.) und legte auch noch per Abstauber aus kurzer Distanz nach (54.). Spannung und Intensität waren zu diesem Zeitpunkt schon längst verflogen, mit weiteren Treffern war aber dennoch nicht Schluss. Ein verdeckter Abschluss von Anas El Morabiti (66.), ein platzierter Distanzschuss von Ryoto Nakaoka (70.) und zum krönenden Abschluss auch ein direkt verwandelter Freistoß von Abdelkarim (75.) machten den zweitstelligen Kantersieg perfekt.
Nach Spielschluss herrschte naturgemäß Ernüchterung auf Seiten der Gastgeber: "Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der definitiv nicht unser Maßstab ist, das war uns aber auch schon vorher klar", gab Cheftrainer Thomas Boldt zu Protokoll. "Dennoch ist es natürlich bitter, wenn wir die Hucke voll bekommen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch noch individuelle Fehler gemacht."
Der Übungsleiter wollte auch trotz der hohen Niederlage nicht alles schlechtreden, sah im ersten Durchgang auch ordentliche spielerische Ansätze, wo jedoch oftmals der entscheidende Pass nicht an den Mann gebracht wurde. Kurz vor Halbzeitpfiff war dann aber doch schnell der Stecker gezogen: "Wenn du dann 0:4, 0:5 zurückliegst, dann gehen die Köpfe runter, das ist normal. Ich finde aber auch, dass wir uns nicht komplett ergeben haben, aber der Gegner hat mit seiner brutalen individuellen Qualität alles bestraft."
Für Boldt und seine jungen Schützlinge gilt nun der Blick nach vorne. Die Aufgabe gegen den bislang noch verlustpunktfreien TSV Eller 04 (12. September, 19.30 Uhr) dürfte aber wohl kaum einfacher ausfallen: "Ich kenne meine Jungs. Die sind mental so stark, dass sie das beim nächsten Training nicht mehr im Kopf haben werden", ist sich Boldt sicher. "So ein Spiel bringt die Jungs auch weiter in der Entwicklungsphase, das weiß ich. Ich kann aber versprechen, dass wir uns dadurch nicht verunsichern lassen und weiter Gas geben."