Düsseldorf machte es auf fremden Geläuf zweistellig. – Foto: Markus Becker

10:0 - Gnadenloser MSV Düsseldorf schießt Aufsteiger VdS Nievenheim ab Bezirksliga, Gruppe 1: Im Freitagabendspiel zwischen Gastgeber VdS Nievenheim und dem MSV Düsseldorf machte sich ein spielerischer Klassenunterschied bemerkbar. Nach früher Führung nahmen die Gäste nur zwischenzeitlich den Fuß vom Gaspedal und machten es schließlich sogar zweistellig. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Eller 04 MSV Düsseld. Nievenheim

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem VdS Nievenheim und dem MSV Düsseldorf stand der gastgebende Aufsteiger im Tableau sogar mit der besseren Tordifferenz knapp vor dem Kontrahenten. Zehn unbeantwortete Tore für Düsseldorf später sind die Kräfteverhältnisse mehr als deutlich geworden.

Penan mit dem frühen Knotenlöser Die Hausherren nutzten beinahe eine frühe Unaufmerksamkeit in der Defensive der Düsseldorfer Roberto Leon Grill legte sich die Kugel mit dem Kopf an seinem Gegenspieler vorbei, wurde im Strafraum aber schließlich von Shunsuke Takakashi mit Mühe gestoppt (2.). Beinahe im Gegenzug dann die kalte Dusche für Nievenheim: Nach einem langen Ball auf Carlos Penan hatte der Stürmer nur noch Schlussmann Kelvin Sanchez vor sich und überwand diesen mit einem gefühlvollen Heber zum frühen Führungstreffer (3.).

In der Entstehung monierten Anhänger der Hausherren lautstark eine Abseitsstellung von Penan. Auf den über FuPa.tv aufgenommenen Bildern ist dies aus zentraler Position nicht eindeutig erkennbar. Der Schiedsrichter schien sich jedenfalls in seiner Sache sicher und winkte den Treffer durch. Der VdS spielte in der Folge noch beherzt mit, wurde für seinen Mut aber prompt bestraft. Sinan Kurt erhielt einen Abpraller knapp hinter der Sechzehnergrenze, schlug umringt von Gegenspielern zwei Haken und steckte auf den in ebenfalls abseitsverdächtiger Position startenden Shohei Yamashita durch, der cool zum 2:0 einschob (13.). Die MSV-Dominanz nahm immer weiter zu. Zunächst hatten die Gastgeber so noch Glück, dass Shohei Yamashitas Abschluss nach Vorarbeit von Edward Osei-Nkansah nur den Querbalken streifte (17.).

Said Harouz erzielte vier Treffer in Folge. – Foto: Markus Becker

Es sollte aber nicht lange dauern, bis Düsseldorf erneut brandgefährlich in Richtung des gegnerischen Sechzehners vordrang. Nach einem mustergültig ausgeführten Vorstoßes über die linke Seite musste Penan nur noch die Kugel über die Linie drücken (27.). Es deutete sich ein unangenehmer Abend für die Nievenheimer an. Und spätestens als Said Harouz per Doppelschlag noch vor der Pause auf 5:0 erhöhte (30., 34.), ging es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Doch auch im zweiten Durchgang hatte der MSV keine Gnade. Harouz erhöhte nach Flanke von Aram Abdelkarim auf 6:0 (52.) und legte auch noch per Abstauber aus kurzer Distanz nach (54.). Spannung und Intensität waren zu diesem Zeitpunkt schon längst verflogen, mit weiteren Treffern war aber dennoch nicht Schluss. Ein verdeckter Abschluss von Anas El Morabiti (66.), ein platzierter Distanzschuss von Ryoto Nakaoka (70.) und zum krönenden Abschluss auch ein direkt verwandelter Freistoß von Abdelkarim (75.) machten den zweitstelligen Kantersieg perfekt. Boldt: "Dann gehen die Köpfe runter" Nach Spielschluss herrschte naturgemäß Ernüchterung auf Seiten der Gastgeber: "Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der definitiv nicht unser Maßstab ist, das war uns aber auch schon vorher klar", gab Cheftrainer Thomas Boldt zu Protokoll. "Dennoch ist es natürlich bitter, wenn wir die Hucke voll bekommen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch noch individuelle Fehler gemacht."

Unglücklicher Abend für Thomas Boldt und den VdS Nievenheim. – Foto: Markus Becker