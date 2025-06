10:0! Geiselbullach ballert sich zum Aufstieg und schießt Althegnenberg in die Relegation

Um einen einzigen Treffer hat der SV Althegnenberg den Direktaufstieg in die Kreisklasse verpasst. Zwar hatte der SVA in Prittriching seinen Job erledigt. Doch der Konkurrent aus Geiselbullach, bei der Tordifferenz vor dem letzten Spiel mit sieben in Rückstand, startete eine selten erlebte Aufholjagd. In Althegnenberg zeigte man sich darüber verwundert, vorsichtig ausgedrückt.