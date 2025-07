Timo Hölscher (li.) wechselt zu den Sportfreunden Baumberg. – Foto: Adrian Schlüter

100-facher Regionalliga-Spieler für die Sportfreunde Baumberg Die Sportfreunde Baumberg haben mit Timo Hölscher einen erfahrenen Regionalliga-Spieler verpflichtet.

Die Transferoffensive der Sportfreunde Baumberg geht in die nächste Runde. Die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi hat den nächsten Coup gelandet und Timo Hölscher an die Sandstraße geholt. Mit über 100 Einsätzen in der Regionalliga West und nach einer kurzen beruflichen Pause ist der 25-Jähre nun bereit, bei den Sportfreunden durchzustarten.

Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler bei Bayer Leverkusen und Viktoria Köln. Für die Viktoria lief er in der Junioren-Bundesliga auf, debütierte bei den Senioren in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Mittelrhein und stand zudem mehrfach im Drittliga-Kader der Domstädter. Im Sommer 2019 wechselte er in die Südstadt und schloss sich Fortuna Köln an. Dort entwickelte er sich zum Stammspieler und sammelte reichlich Erfahrung in über 100 Begegnungen in der Regionalliga West. >>> Das ist Timo Hölscher