1:0 - Vorteil Hankofen! Erlbach beißt sich die Zähne aus

Erlbach platzte aus allen Nähten: 2.435 Zuschauer - Rekordkulisse in der Holzbau Grübl Arena - wollten das Relegations-Hinspiel sehen. Darunter auch viele bekannte Gesichter aus dem bayerischen Fußball, wie zum Beispiel Unterhachings Präsident Manni Schwabl. Die SpVgg Hankofen-Hailing hat sich dabei fürs Rückspiel eine starke Ausgangslage erkämpft. Denn die "Dorfbuam" setzten sich dank einer äußerst disziplinierten Defensivleistung mit 1:0 durch. In einer höhepunktarmen Partie fiel den Erlbachern über die 90 Minuten gesehen einfach zu wenig ein, um das Bollwerk knacken zu können. Weiter geht`s nun mit dem Rückspiel am Dienstag in Hankofen Es bleibt spannend!

Die Hausherren dominierten über die komplette Spielzeit, verzweifelten aber an der vielbeinigen Abwehr der SpVgg. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen auch immer fahriger. Hankofen machte zwar nach vorne nicht viel, nutzte aber eine sich bietende Gelegenheit gnadenlos aus: Weiter Ball in die Hälfte der Erlbacher, Keeper Andreas Steer rutschte aus und so war der Weg frei für Andreas Wagner, der zum 0:1 in den Kasten schob (18.). Erlbach hatte wie zu erwarten mehr Spielanteile, aber es fehlten einfach die Ideen. Den Gästen gelang es, gefährliche Situationen meist im Keim zu ersticken.

Die Stimmen zum Spiel:





Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach)

"Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, haben dann aber über 90 Minuten Dominanz ausgestrahlt, und haben keine weitere Chance zugelassen. Ich bin ganz und gar nicht unzufrieden. Im Gegenteil. Respekt an meine Mannschaft, das war eine Top-Leistung. Freilich ist das Ergebnis nicht optimal, aber wir können mit einem sehr guten Gefühl nach Hankofen fahren."



Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Unabhängig vom sportlichen Geschehen: Riesenrespekt, was hier in Erlbach auf die Beine gestellt wurde. Ich denke, wir können heute zufrieden, am Ende des Tages ist Fußball halt einfach auch Ergebnissport. Die Situation bei uns ist nicht so einfach. Als Abstiegsrelegant hast du den Kopf nicht so frei wie du möchtest. Der Plan war es eigentlich nicht, 90 Minuten zu verteidigen. Wir wussten aber, wie heimstark Erlbach ist. Ingesamt war es schon relativ ereignisarm. Den einen Fehler vom Gegner haben wir eben ausgenutzt. Aber: Es ist erst die erste Halbzeit gespielt. Am Dienstag wollen wir das nächste Fußballfest feiern. Wir freuen uns auf ein geiles Spiel. Und ich kann versprechen: In unserem Stadion werden wir heiß sein."