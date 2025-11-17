1:0 von Lok Leipzig, BFC Dynamo mit 1:1, Frankfurt siegt spektakulär

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – 1. FC Neubrandenburg 04 1:1

Vor 75 Zuschauern legte Schwerin gut los und ging durch Abubakar Hanan Sharif bereits in der 10. Minute in Führung. Neubrandenburg steigerte sich nach der Pause und belohnte sich durch Ferdinand Lambert Labenz (60.) mit dem Ausgleich. Beide Teams suchten in der Schlussphase den Siegtreffer, doch es blieb beim Remis.

SC Borea Dresden – 1. FC Lokomotive Leipzig 0:1

Lok Leipzig ging nach 32 Minuten durch Pascal Buchmann in Führung. Borea Dresden verteidigte tapfer, blieb offensiv jedoch zu harmlos. Leipzig brachte den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Auswärtssieg.

VFC Plauen – BFC Preussen 3:1

Preussen ging nach 31 Minuten durch Liam Hiot Hiot in Führung, doch Plauen drehte nach der Pause mächtig auf. Direkt nach Wiederanpfiff fiel der Ausgleich (47.), ehe die Gastgeber in der 58. Minute erstmals in Führung gingen. In der Schlussminute setzte der VFC mit dem 3:1 den Deckel drauf. Ein Heimsieg nach starker zweiter Hälfte.

FC Hertha 03 Zehlendorf – SV Babelsberg 03 1:5

Babelsberg zog nach einer torlosen ersten Halbzeit das Tempo deutlich an. Noah Salaske (51.), Ardahan Yilmaz (58.) und Timiowei Kubilay Empere (59.) sorgten innerhalb von acht Minuten für eine komfortable Führung. Christos Venos erhöhte in der 64. Minute. Yahya Madi (70.) gelang zwar der Ehrentreffer für Zehlendorf, doch Dominic Wischnat Mejia stellte in der 79. Minute den 1:5-Endstand her. Eine klare Angelegenheit für starke Babelsberger.

BFC Dynamo – Berliner SC 1:1

Der BFC Dynamo ging nach einer Stunde durch Yona Sambale in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Kayode Famson per Foulelfmeter (65.) aus. Beide Teams zeigten hohen Einsatz, doch am Ende stand ein 1:1.

FC Förderkader Rene Schneider – Tennis Borussia Berlin 2:1

TeBe legte vor 39 Zuschauern durch Kadir Mujkovik (15.) vor, doch der Förderkader antwortete noch vor der Pause und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Lange sah alles nach einem Remis aus, bis die Gastgeber in der 90.+2 Minute jubelten und das Spiel spät zu ihren Gunsten entschieden. Ein emotionaler Heimsieg.

SFC Stern 1900 – 1. FC Frankfurt 3:4

Ein wildes Spiel, das ständig die Richtung wechselte. Finn-Luca Sperling brachte Frankfurt in der 11. Minute in Führung, doch Zaba (13.) und Sahin (20.) drehten das Spiel schnell. Sperling glich erneut aus (37.), Sommerfeld (44.) und ein weiterer Treffer von Sperling (52.) stellten auf 2:4. Ein Eigentor von Tomke Ploch (65.) brachte Stern wieder heran, doch Frankfurt verteidigte den knappen Vorsprung über die Zeit. Eine torreiche und unterhaltsame Partie.

