1:0 - TUS Haste überrascht Meisterschaftsanwärter Cederic Staub gelingt das Tor des Tages

In einem stark umkämpften Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - überraschte Aufsteiger TUS Haste mit einem 1:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten BW Hollage und verschafft sich viel Luft vor dem Tabellenkeller. BW Hollage verpasste die Chance auf die Tabellenführung.

Es war ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Kurz nach der Pause brachte Cederic Staub mit seinem vierten Saisontor nach feiner Vorarbeit von Lennart Wulftange den Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Gastgeber hatte in der Folge die besseren Tormöglichkeiten und gewann am Ende verdient. Traf zum 1:0 für TUS Haste - Cederik Staub - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Haste hat heute früh Druck gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut ausgespielt und hatten auch ein paar ordentliche Chancen, darunter eine 100%ige, die rein muss. Da verpassen wir leider die Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Linie verloren, da war das Spiel überwiegend ruppig und körperlich mit Vorteilen für Haste. Da laden wir Haste durch viele Fehler zu guten Chancen ein. Die haben ihre Konter teilweise sehr stark ausgespielt und gewinnen am Ende verdient mit 1:0,“ sagte uns Trainer Yannick Strößner (BW Hollage) nach dem Spiel.