10 Treffer am Hummelberg

Ein gut bespielbarer Kunstrasen, je zwei Latten- und Pfostentreffer der Gäste sowie insgesamt zehn Tore - zumindest für die anwesenden Zuschauer gestaltete sich dieses Vorbereitungsspiel zu einer interessanten Begegnung. Die Heimmannschaft ging nach zwei Unachtsamkeiten der Gäste schnell mit 2:0 in Front; der TSV dreht das Spiel bis zur Pause auf 2:3. Auch in Halbzeit zwei ging's gerade so weiter: Beide Teams kreierten, mit Unterstützung der jeweils eigenen Defensivabteilungen, eine Vielzahl an Chancen, wobei sich der TSV im Auslassen selbiger deutlich hervortat. Am Ende sprang für die Gäste in einer alles in allem fairen Begegnung beim "Mitaufsteiger" in die Kreisliga A aus dem Bezirk Enz-Murr ein schlussendlich nicht unverdienter Sieg heraus.