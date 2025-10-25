10-Tore-Spektakel im Kellerduell in Polling, R´felden souverän

Jochen Freidhofer, Trainer SpVgg Ruhmannsfelden: "Ein knapper, aber verdienter Sieg gegen überraschend offensiv eingestellte Gäste. Aus den entstandenen Räumen haben wir viel zu wenig gemacht und daher war das Spiel vor allem nach dem 2:1 auf des Messers Schneide. Leider mussten wir diesen Dreier teuer bezahlen, denn mit Marcel Steinbauer fällt wohl auch der nächste zentrale Mittelfeldspieler bis zur Winterpause aus. Wir müssen also noch näher zusammen rücken und die nächsten Aufgaben gemeinsam meistern."

Ernst Lüftl, Trainer SV Oberpolling: "Unsere Abwehrreihe war heute etwas von der Rolle, wir haben vier Standardtore kassiert. Obwohl wir und er Halbzeit mit 5:2 zurück lagen, hätten wir das Spiel im zweiten Abschnitt noch gewinnen können. Ein großes Lob an den Keeper von Hutthurm, er zeigte einige brutale Paraden. Wir haben im zweiten Durchgang alles probiert, leider durch einen Konter dann das 6:3 kassiert, dann war die Partie durch. Aber auch ein großes Lob an meine Mannschaft, wir haben nie aufgesteckt und alles versucht. Hutthurm war im zweiten Durchgang stehend KO, sind im zweiten Durchgang nur zweimal nach vorne gekommen - da waren sie aber sehr gefährlich. Über das ganze Spiel gesehen haben wir aber doch verdient verloren, alleine wenn man vier Standards kassiert, hat man den Sieg nicht verdient. Aber es geht weiter und wir stecken nicht auf, nächste Woche haben wir gegen Grafenau wieder die Chance zu punkten."

Stefan Winter, 1. Vorstand SV Hutthurm: "Wir sind sehr glücklich, dass wir in einem sehr kämpferischen Spiel gut dagegen gehalten haben und am Ende nicht unverdient gewonnen haben. Mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung waren wir heute nicht zufrieden, zwei Elfer und zwei Gelb-Rote Karten wurden heute gegen uns ausgesprochen. Aber die Mannschaft hat sich davon nicht durcheinander bringen lassen und hat trotzdem gezeigt, was in ihr steckt. Unser Keeper Elias Werner war heute mit einigen Paraden maßgeblich beteiligt, dass wir das Spiel heute gewonnen haben."