10-Tore-Spektakel im Kellerduell in Polling, R´felden souverän

Bezirksliga Ost, der 16. Spieltag hatte einiges zu bieten - vor allem in Oberpolling kamen die Zuschauer auf jeden Fall auf ihre Kosten! Am Ende hieß es 4:6 für die Gäste aus Hutthurm, es gab also zehn Tore und oben drauf noch zwei Gelb-Rote Karten auf dem rappelvollen Spielberichtsbogen zu lesen.
Der Spitzenreiter aus Ruhmannsfelden marschiert weiter und gewann nun das 5. Spiel in Folge - ein verdienter Spitzenreiter! Doch ein weiterer Ausfall trübt die Stimmung im Lager von Coach Jochen Freidhofer..
Garham und Obernzell trennten sich am Ende mit einem knappen 1:0 Erfolg für die Gäste. Garham hadert vor allem mit der Chancenverwertung - "man hätte heute drei Stunden spielen können und hätte nicht getroffen" - meinte Abteilungsleiter Alois Eimannsberger nach der Partie.
Mauth besiegte den jetzt ehemaligen Tabellennachbarn aus Niederalteich verdient mit 3:0 und verschaffte sich somit etwas Luft nach unten.
Jochen Freidhofer, Trainer SpVgg Ruhmannsfelden: "Ein knapper, aber verdienter Sieg gegen überraschend offensiv eingestellte Gäste. Aus den entstandenen Räumen haben wir viel zu wenig gemacht und daher war das Spiel vor allem nach dem 2:1 auf des Messers Schneide. Leider mussten wir diesen Dreier teuer bezahlen, denn mit Marcel Steinbauer fällt wohl auch der nächste zentrale Mittelfeldspieler bis zur Winterpause aus. Wir müssen also noch näher zusammen rücken und die nächsten Aufgaben gemeinsam meistern."
Ernst Lüftl, Trainer SV Oberpolling: "Unsere Abwehrreihe war heute etwas von der Rolle, wir haben vier Standardtore kassiert. Obwohl wir und er Halbzeit mit 5:2 zurück lagen, hätten wir das Spiel im zweiten Abschnitt noch gewinnen können. Ein großes Lob an den Keeper von Hutthurm, er zeigte einige brutale Paraden. Wir haben im zweiten Durchgang alles probiert, leider durch einen Konter dann das 6:3 kassiert, dann war die Partie durch. Aber auch ein großes Lob an meine Mannschaft, wir haben nie aufgesteckt und alles versucht. Hutthurm war im zweiten Durchgang stehend KO, sind im zweiten Durchgang nur zweimal nach vorne gekommen - da waren sie aber sehr gefährlich. Über das ganze Spiel gesehen haben wir aber doch verdient verloren, alleine wenn man vier Standards kassiert, hat man den Sieg nicht verdient. Aber es geht weiter und wir stecken nicht auf, nächste Woche haben wir gegen Grafenau wieder die Chance zu punkten."
Stefan Winter, 1. Vorstand SV Hutthurm: "Wir sind sehr glücklich, dass wir in einem sehr kämpferischen Spiel gut dagegen gehalten haben und am Ende nicht unverdient gewonnen haben. Mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung waren wir heute nicht zufrieden, zwei Elfer und zwei Gelb-Rote Karten wurden heute gegen uns ausgesprochen. Aber die Mannschaft hat sich davon nicht durcheinander bringen lassen und hat trotzdem gezeigt, was in ihr steckt. Unser Keeper Elias Werner war heute mit einigen Paraden maßgeblich beteiligt, dass wir das Spiel heute gewonnen haben."
Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: "Ein wichtiger und hochverdienter Sieg unserer
Mannschaft. Wir waren läuferisch und spielerisch überlegen. Nur Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir eine kurze Phase, in der wir etwas den Faden verloren haben. Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft."
Alois Eimannsberger, Abteilungsleiter SV Garham: "Wir haben leider sehr viele Verletzte und gesperrte Spieler, waren deshalb etwas anders als sonst aufgestellt. Wir haben mit vielen Jungen Spielern heute agiert, die aber ihre Sache auch sehr gut gemacht haben. Obernzell geht mit einem etwas glücklichen Treffer in Führung. Im zweiten Durchgang sind wir dann am Drücker, wir hatten mehrere Torchancen, aber haben den Ball nicht reinbekommen. Ich glaube wir hätten heute noch drei Stunden spielen können, ohne einen Treffer zu erzielen. Gelobt gehört heute das Schiedsrichtergespann, die es heute über 90 Minuten souverän gemacht haben."
Jochen Fröschl, Trainer FC Obernzell-Erlau: "Ein ganz wichtiger Sieg für uns! Wir sind heute gut gestartet und haben folgerichtig das 1:0 erzielt. In der Folge kam jedoch der Gegner immer besser in die Partie. Im zweiten Durchgang war es ein reiner Kampf für uns, Garham hat uns eingeschnürt, doch wir haben mit viel Leidenschaft und Einsatz dagegengehalten. Unsere Konterchancen konnten wir leider nicht zum 2:0 nutzten, so war es bis zum Ende sehr eng und umkämpft. Wir sind vielleicht am Ende ein etwas glücklicher Sieger, doch wir nehmen die Punkte natürlich gerne mit und freuen uns vor allem, dass wir endlich wieder mal zu Null spielen konnten."
Das Spiel zwischen Künzing und Deggendorf wurde abgesagt und wird zu einem späteren Termin nachgeholt. Dieser wird noch bekanntgegeben.