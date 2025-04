10 Tore-Nachholspiel zwischen Türk Sport und Canlar: „Typisches Derby“

Nachholspiele: In der Bezirksliga Westfalen Staffel 2 lieferten sich Türk Sport Bielefeld und SuK Canlar ein spektakuläres Duell. Im Tabellenkeller bleibt Kastrioti Stukenbrock trotz starker Leistung weiter in Not, während Gütersloh II den zweiten Sieg in Serie einfährt.



Ein torreiches Nachholspiel und ein knapper Auswärtserfolg sorgen für Bewegung im oberen Drittel. Vor allem Canlar Bielefeld macht mit einem beeindruckenden Comeback auf sich aufmerksam.