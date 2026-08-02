10 Tore in Todesfelde und ein Schlagabtausch in Norderstedt Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von red · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

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Die heutigen Partien des 1. Spieltags der Regionalliga Nord boten emotionale Höhepunkte. Mitreißende Wendungen, spät erzielte Treffer und ein wahrer Torrausch prägten das Geschehen, das den Zuschauern zum Auftakt ein echtes Spektakel bot.

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Zum Auftakt der neuen Spielzeit hat der VfB Oldenburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II feierte die Mannschaft einen 3:0-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Mats Facklam in der 53. Minute für die Führung des VfB Oldenburg. In der 73. Minute erhöhte Marc Schröder auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Mats Facklam, der in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte.

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Der SV Drochtersen/Assel erwischte einen gelungenen Start in die neue Saison. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen 1. FC Phönix Lübeck durch. Zunächst brachte Julian Markvoort den 1. FC Phönix Lübeck in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Christopher Schepp in der 58. Minute der Ausgleich. Nur acht Minuten später drehte Christopher Schepp die Partie mit seinem zweiten Treffer des Tages und erzielte in der 66. Minute den 2:1-Endstand. ---

Dramatik pur erlebten die 450 Zuschauer in Hannover bei einem wahrhaften Fußballkrimi, der in einem denkwürdigen Unentschieden mündete. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Luc Ihorst, der in der fünften Minute durch einen Foulelfmeter das 0:1 besorgte. Die Hausherren antworteten durch Finn Hoffmann in der 16. Minute mit dem 1:1. Das 2:1 erzielte Nick Bode in der 39. Minute. Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Dominke die Führung in der 57. Minute auf 3:1 aus, bevor Paul Wegner in der 63. Minute das 4:1 markierte. Die Gäste bewiesen daraufhin eine enorme Moral: Zunächst verkürzte Luc Ihorst in der 70. Minute auf 4:2 und traf in der 85. Minute auch zum 4:3. Den viel umjubelten Schlusspunkt setzte Theo Schröder, der in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) das 4:4 erzielte. ---

Vor 2463 Zuschauern lieferten sich die Kontrahenten einen intensiven und hart umkämpften Schlagabtausch, an dessen Ende eine Punkteteilung stand. Das 1:0 fiel in der 28. Minute durch Selim Ajkic. Der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang Kevin Ntika Bondombe in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Die zweite Hälfte war von hoher Emotionalität geprägt, bei der die Gastgeber einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen mussten: In der 60. Minute musste Maximilian Schütt vom VfB Lübeck nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen. Trotz der numerischen Unterzahl retteten die Hausherren das Remis über die Zeit.

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Die Hausherren erlebten eine bittere Heimniederlage, während die Gäste einen abgeklärten und umjubelten Auswärtssieg feierten. Das 0:1 erzielte Ayhan Cankor in der 17. Minute. Für den 0:2-Endstand sorgte Tom-Luca Winter in der 80. Minute. Zuvor hatten sich die Gäste selbst geschwächt, als Julian Weigel vom FSV Schöningen in der 68. Minute mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen wurde. Die Heimmannschaft konnte aus dieser Überzahl jedoch kein Kapital schlagen. ---

Einen makellosen Auftritt legte die Zweitvertretung hin und fügte den Gastgebern eine schmerzhafte und deutliche Niederlage zu. Den Torreigen eröffnete Julius Meusel in der 41. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der 54. Minute baute Rafael Martins Marques die Führung auf 0:2 aus. Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende erhielten einen herben Dämpfer, als Mussa Tasmin in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Die numerische Überlegenheit nutzten die Gäste im direkten Anschluss eiskalt aus, als Florent Aliqki in der 83. Minute den Treffer zum 0:3-Endstand markierte. ---

In einem bis zum Schluss packenden Duell trennten sich der FC Eintracht Norderstedt und Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst mit einem 2:2-Unentschieden. Den Torreigen eröffnete Lukas Felix Krüger in der 45. Minute mit der 1:0-Führung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste zurück: Yehor Melenivskyi markierte in der 56. Minute den 1:1-Ausgleich. In einer dramatischen Endphase gelang Fabian Grau in der 83. Minute der Treffer zum 2:1 für die Hausherren, ehe Lamine Diop in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte. ---

Ein historisches Torspektakel erlebten die Zuschauer in der Partie zwischen dem Aufsteiger SV Todesfelde und dem FC St. Pauli II, das mit einem spektakulären 6:4-Heimsieg endete. Die Gäste gingen in der 18. Minute durch Haron Sabah mit 0:1 in Führung. Benjamin Petrick glich in der 44. Minute zum 1:1 aus, ehe ein Eigentor von Tyler Körting in der 53. Minute erneut die Hamburger mit 1:2 in Front brachte. Nur zwei Minuten später traf Benjamin Petrick in der 55. Minute zum 2:2-Ausgleich. Jack Lars Wardius erzielte in der 57. Minute das 2:3 für die Gäste, doch Lasse Jetz steuerte in der 61. Minute postwendend das 3:3 bei. Nachdem Nick Schmidt von FC St. Pauli II in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte sah, nutzte Mirko Boland in der 69. Minute die Überzahl zur Führung der Hausherren zum 4:3. Trotz der Unterzahl kam FC St. Pauli II durch Kenan Aydin in der 80. Minute zum 4:4-Ausgleich. Doch Todesfelde schlug erneut zu: Mirko Boland traf in der 88. Minute zum 5:4, bevor Morten Liebert in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 6:4 den Schlusspunkt setzte. ---

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Eimsbütteler TV ETV Hamburg 20:00 live PUSH