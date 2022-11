10 Tore in Echterdingen

Zu Beginn des Spiels, war ein offensives Abtasten beider Mannschaften sichtbar, immer wieder gab es auf beiden Seiten gute Chancen die jedoch nicht verwertet wurden. Ab der 9. Minute starteten die Hausherren dann dass, was die Gäste aus Blaubeuren verblüffen ließ. Caglar Celiktas markierte das 1:0 für die Hausherren. Anschließend waren die Blaubeurer wie ausgewechselt und versuchten das Spiel wieder an sich zu reißen, was jedoch nicht gelang. In der 24. Spielminute war es dann Bulut, der das 2:0 markierte. Leinfelden hatte nun Lust auf mehr. Es folgten Tore in der 32. , 34 und 39. Spielminute. Zwei Zeiger-Umdrehungen vor Schluss konnten die Gäste aus Blaubeuren dann einen Freistoß im Tor der Heimmannschaft verwandeln. Der Halbzeitpfiff des Schiedsrichters beim Stand von 5:1 sorgte in den Gesichtern der Gäste für sichtliches Entsetzen. Was auch immer der FC Blaubeuren in der Halbzeitpause getan hat, hat ein komplett anderes Team auf den Kunstrasen gebracht. Dreh - und Angelpunkt wurde der eingewechselte Ozan Aras, der durch hervorragende Ballführung und der passenden Spielübersicht, das Spiel neu aufleben ließ. In der 54. Minute nutzte der FC Blaubeuren eine Standardsituation in dem Ivan Dujmovic, mit einer gut geschlagenen Flanke seinen Defensivpartner Igor Lazarev zum 5:2 bediente. Anschließend konnte der FC Blaubeuren durch ein Bilderbuch Kombinationsspiel zwischen Aras, Tupella und Dzeherovic das 5:3 markieren. Der FC Blaubeuren erarbeitete sich durch und durch die Oberhand über das Spiel. In der 80. Minute war es dann Ilir Tupella, der das 5:4 einläutete. Post-wendend konnten die Hausherren nur eine Minute später zum 6:4 erhöhen. Der FC Blaubeuren könnte durch drei hundertprozentige Chancen gegen Ende des Spiels, das Spiel an sich reißen, scheiterte jedoch kläglich durch eigene Fehler in der Offensive.