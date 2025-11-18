10 Tore in 63 Minuten - Viktoria Winter mit 4 Toren in 20 Minuten

Die Damen des SV Untermenzing feierten mit dem 10:0 gegen den Tabellenletzten SG Otterfing/Sachsenkam einen richtig starken Auftritt. Von Beginn an dominierten sie das Spiel, traten extrem selbstbewusst auf und nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Das Team von Coach Schönberger setzte ein echtes Zeichen für den starken Zusammenhalt im Team. Mit diesem klaren Erfolg holen die Untermenzingerinnen bereits ihren fünften Sieg in Folge und bestätigen ihre aktuelle Topform.

Platz 3 ist vorerst gesichert, das letzte Spiel vor der Winterpause steht nächstes Wochenende an. Das Ziel dürfte klar sein…