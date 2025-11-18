 2025-11-18T09:22:12.436Z

Spielbericht
Untermenzing nicht zu stoppen. Stürmerin Viktoria Winter mit 4er Pack in 20 Spielminuten.
Untermenzing nicht zu stoppen. Stürmerin Viktoria Winter mit 4er Pack in 20 Spielminuten.

10 Tore in 63 Minuten - Viktoria Winter mit 4 Toren in 20 Minuten

Frauen Bezirksliga 02
Untermenzing
TSV Otterfing

So., 16.11.2025, 16:30 Uhr
SV Untermenzing
SV Untermenzing
TSV Otterfing
TSV Otterfing
10
0
Abpfiff

+++ 10 Tore, 5. Sieg in Serie, 6 Torschützinnen, Lupenreiner Winter-Hattrick +++

Die Damen des SV Untermenzing feierten mit dem 10:0 gegen den Tabellenletzten SG Otterfing/Sachsenkam einen richtig starken Auftritt. Von Beginn an dominierten sie das Spiel, traten extrem selbstbewusst auf und nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Das Team von Coach Schönberger setzte ein echtes Zeichen für den starken Zusammenhalt im Team. Mit diesem klaren Erfolg holen die Untermenzingerinnen bereits ihren fünften Sieg in Folge und bestätigen ihre aktuelle Topform.
Platz 3 ist vorerst gesichert, das letzte Spiel vor der Winterpause steht nächstes Wochenende an. Das Ziel dürfte klar sein…

