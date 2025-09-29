10 Tore im Spitzenspiel: Anderlingen/Byhusen siegt gegen Fischerhude

Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG ein anderes Gesicht. Lea-Marie Steffens glich zunächst aus, kurz darauf traf Lina Treu per Strafstoß zum 2:3 aus Sicht der Gäste. Fischerhude-Quelkhorn kam durch Mette Heidkamp noch einmal zurück, doch dann entschied Anderlingen/Byhusen die Begegnung: Jonna Marie Parey und Tiara Burfeind trafen jeweils doppelt, bevor Parey mit ihrem zweiten Treffer den 7:3-Endstand markierte.

SG-Trainerin Chiara Hess erklärte: „In den ersten 10 Minuten waren wir gut im Spiel und konnten Druck aufbauen und schon früh das 1:0 machen. Danach haben wir stark nachgelassen und uns hinten reindrängen lassen. Wir waren immer einen Schritt zu spät und es hat nichts mehr zusammen gepasst. Fischerhude spielte in der Zeit stark auf und hat es uns sehr schwer gemacht.“ Nach der Pause sei ihre Mannschaft jedoch wieder voll da gewesen: „Wir konnten uns mehrmals stark über die Außen durchsetzen und kamen wieder vermehrt zu guten Chancen. Auf beiden Seiten hätten noch mehr Tore fallen können, wobei wir mehrere hundertprozentige Chancen liegen gelassen haben. Spätestens nach dem 5:3 war das Spiel gelaufen.“