10 Spieltag - DERBYTIME von Sarah Donaubauer · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser

Für uns war klar, wenn wir den Abstieg abwenden wollen müssen 3 Punkte her. Mit vollem Kader im Gepäck und einer ordentlichen Ladung Motivation starteten wir ins Spiel. Eine starke erste Halbzeit, zeigte schnell, wir hatten einen guten Tag und dominierten die Hausherrinnen.

In der 28. Minute belohnten wir uns schliesslich auch, durch eine gute Passkombination die Leonie Zillner am Ende nur noch ins Eck schieben musste. Die zweite Halbzeit gestaltete sich hitziger. Die Damen aus Egglfing gewannen etwas Mut zurück und machten und das Spiel schwieriger. Durch viele Wechselunterbrechungen der Heimmannschaft kam leider auch kein ordentlicher Spielfluss zustande, weshalb wir uns etwas schwerer taten. Am Ende konnten wir aber durch gemeinsamen Teamgeist und Kampf zurück kommen und noch die ein odere andere Chance erspielen. Am Ende stand ein verdientes 0:1 für uns und wichtige 3 Punkte gegen den Abstieg. Der DERBYSIEG war diesesmal unser!