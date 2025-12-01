1:0-Sieg - TUS Berge - Meisterschaftschance bleibt

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Martin Lührmann

Nach zuletzt drei Siegen in Folge musste der Hagener SV gegen das Überraschungsteam des TUS Berge nach einem späten Gegentor eine knappe Niederlage einstecken und bleibt auf einem Abstiegsplatz. Der TUS Berge macht Druck auf den Herbstmeister SV Bad Rothenfelde und hat bei sieben Punkten Rückstand - aber zwei weniger absolvierten Spielen - in der Rückserie gute Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Für beide Teams ging es um viel. Es gab keine Geschenke. Es entwickelt sich ein rassiges, stark umkämpftes und hektisches Spiel.

Ab Mitte der ersten Halbzeit waren die Gäste das tonangebende Team. Im Mittelpunkt stand häufig der kaum zu stoppende Patrick Middendorf. Nach einer halben Stunde Spielzeit hielt Torwart Kilian Vinke sein Team im Spiel, als er einen Strafstoß von Patrick Middendorf abwehren konnte. Kurz danach landete ein Kopfball von Middendorf am Pfosten des Hagener Tores. Wenige Augenblicke vor der Pause die beste Chance des Hagener SV, aber der Ball geht knapp am Gästetor vorbei. Auch nach der Pause die klareren Möglichkeiten auf Seiten der Gäste. In der dramatischen Schlußphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit entschied Schiedsrichter Florian Hotfilter auf Strafstoß für den Hagener SV. Die strittige Entscheidung führte zu vielen Debatten und zog einige gelbe Karten nach sich. Torwart Felix Lindwehr konnte den von Luca Kleine Heitmeyer getretenen Strafstoß abwehren. Das Spiel war noch nicht zu Ende. In der letzten Minute traf Patrick Middendorf mit seinem achten Saisontor per Kopfball nach feiner Flanke von Tim Adling zum viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste aus Berge, die wichtige drei Punkte mit in die Winterpause nehmen und sich zum ersthaften Meisterschaftsanwärter entwickelt haben.

