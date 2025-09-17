1:0-Sieg in hitziger Partie

Das Tor des Tages erzielte Marco Wolf in der 48. Minute. Doch neben der Freude über den zweiten Auswärtssieg binnen vier Tagen gab es auch einen Wermutstropfen: Romarjo Hajrulla musste verletzt ausgewechselt werden.
BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt
Nach Wiederanpfiff kam RWE besser ins Spiel – und schlug sofort zu. In der 48. Minute chippte Fehler den Ball gefühlvoll über die Abwehr, Wolf setzte sich durch und spitzelte den Ball zur umjubelten Führung ins Netz. Doch die Freude währte nur kurz: Bereits zwei Minuten später sah Phillip Aboagye nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (50.). Plötzlich war es wieder ein Spiel zehn gegen zehn – und die Begegnung wurde noch hitziger. Die nächste bittere Szene folgte in Minute 62: Nach einem harten Einsteigen von Rajk Lisinski blieb Romarjo Hajrulla am Boden liegen. Für den Erfurter Mittelfeldspieler ging es nicht weiter – unter Schmerzen humpelte er gestützt vom Platz - Gute Besserung! Chemie witterte danach seine Chance und setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte. Immer wieder segelten lange Bälle in den Strafraum des Gerber-Teams, doch die Defensive von RWE hielt stand. Otto musste nach einem Zusammenprall mit Ratifo (76.) behandelt werden, biss aber auf die Zähne und machte weiter. Die letzten Minuten waren nichts für schwache Nerven. Chemie drückte, die Zweikämpfe wurden härter, Gelbe Karten häuften sich. In der 90. Minute landete der Ball tatsächlich noch einmal im Netz der Gastgeber, doch Obed Ugondus Treffer zählte wegen Abseits nicht. Kurz darauf war Schluss: Rot-Weiß Erfurt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Vor 4.999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark, darunter rund 700 mitgereiste Erfurter, feierte RWE den siebten Saisonsieg. Der Dank gilt einmal mehr auch den treuen Auswärtsfahrern: Sie waren ein riesiger Rückhalt in diesem umkämpften Auswärtsspiel. Rot-Weiß Erfurt freut sich auf das Wiedersehen am Wochenende im Steigerwaldstadion.