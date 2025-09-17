1:0-Sieg in hitziger Partie

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Schon nach nicht einmal zwei Minuten war Chemie nur noch zu zehnt. Der ehemalige Erfurter Julian Weigel legte Stanislav Fehler auf dem Weg Richtung Strafraum. Schiedsrichter Pascal Wien entschied konsequent auf Notbremse und zeigte Rot. In Überzahl übernahm Rot-Weiß Erfurt erwartungsgemäß das Kommando. Fehler kurbelte immer wieder das Spiel an, Aboagye und Wolf suchten den Abschluss. Doch die Leipziger verteidigten leidenschaftlich und setzten mit Kontern immer wieder Nadelstiche. Kurz vor der Pause musste Keeper Lorenz Otto zweimal sein ganzes Können zeigen, als er gegen Ratifo und Friedrich überragend parierte (36./37.). So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff kam RWE besser ins Spiel – und schlug sofort zu. In der 48. Minute chippte Fehler den Ball gefühlvoll über die Abwehr, Wolf setzte sich durch und spitzelte den Ball zur umjubelten Führung ins Netz. Doch die Freude währte nur kurz: Bereits zwei Minuten später sah Phillip Aboagye nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (50.). Plötzlich war es wieder ein Spiel zehn gegen zehn – und die Begegnung wurde noch hitziger. Die nächste bittere Szene folgte in Minute 62: Nach einem harten Einsteigen von Rajk Lisinski blieb Romarjo Hajrulla am Boden liegen. Für den Erfurter Mittelfeldspieler ging es nicht weiter – unter Schmerzen humpelte er gestützt vom Platz - Gute Besserung! Chemie witterte danach seine Chance und setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte. Immer wieder segelten lange Bälle in den Strafraum des Gerber-Teams, doch die Defensive von RWE hielt stand. Otto musste nach einem Zusammenprall mit Ratifo (76.) behandelt werden, biss aber auf die Zähne und machte weiter. Die letzten Minuten waren nichts für schwache Nerven. Chemie drückte, die Zweikämpfe wurden härter, Gelbe Karten häuften sich. In der 90. Minute landete der Ball tatsächlich noch einmal im Netz der Gastgeber, doch Obed Ugondus Treffer zählte wegen Abseits nicht. Kurz darauf war Schluss: Rot-Weiß Erfurt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Vor 4.999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark, darunter rund 700 mitgereiste Erfurter, feierte RWE den siebten Saisonsieg. Der Dank gilt einmal mehr auch den treuen Auswärtsfahrern: Sie waren ein riesiger Rückhalt in diesem umkämpften Auswärtsspiel. Rot-Weiß Erfurt freut sich auf das Wiedersehen am Wochenende im Steigerwaldstadion.