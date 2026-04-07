1:0 Sieg gegen Wittibreut: Brambs lässt Vilstallöwen jubeln

Jonas Brambs traf nach 66 Minuten per Sonntagsschuss zur Führung für die Vilstallöwen. Der Treffer reichte zum Heimsieg des FCVE gegen Wittibreut. – Foto: Thomas Martner

Die Vilstallöwen holen dank einer starken kämpferischen, wie auch spielerischen Leistung drei wichtige Punkte am Samstagnachmittag. Bitter für Wittibreut verlief die erste Halbzeit: Der für den verletzten Leonhard Pettinger eingewechselte Co-Spielertrainer Patrick Sendl musste bereits nach wenigen Minuten mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. In der zweiten Hälfte übernahmen die Vilstallöwen zunehmend die Kontrolle und belohnten sich mit dem 1:0 Siegtreffer durch Jonas Brambs.

"Ein mehr als verdienter Sieg in einem umkämpften Kreisligaspiel .Der Gast war mit vielen langen Bällen am Werk, die wir sehr konzentriert und konsequent wegverteidigen konnten. Leider ließen wir erneut zahlreiche Chancen ungenutzt und ließen das Spiel lange offen. Patrick Sendl wünschen wir gute Besserung und schnelle Genesung nach seiner schweren Verletzung.", beschreibt Löwencoach Andreas Kirschner die erste Hälfte. Die ersten Chancen der temporeichen Partie vergaben die Gäste durch Darius Jalinous und Michael Dotzauer je nach einem Konter. Auf der Gegenseite visierte Stephan Thalhammer nach einem Eckball den linken Torpfosten an. Kurz vor der Halbzeit rettete FCVE-Keeper Peter Sedlmeier sein Team durch zwei Paraden binnen weniger Minuten.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Vilstallöwen zunehmende die Kontrolle. Besonders über den linken Flügel konnte sich Jonas Brambs immer mehr freispielen. Nach gut einer Stunde war es dann soweit und der FCVE belohnte sich: Mit einem schnellen Pass von Langmeier wurde die Gästeabwehr ausgehebelt. Brambs schlug einen Haken und schlenzte die Kugel sehenswert ins lange Eck (66. Min). Im Anschluss waren Torchancen Mangelware, was den Löwen mehr in die Karten spielte, welche aufopferungsvoll alle Gästeangriffe wegverteidigten. Brenzlich wurde es aber nochmal in den Schlussminuten: Darius Jalinous umkurvte FCVE-Keeper Peter Sedlmeier doch der Schuss wurde auf der Linie vom zurückgeeilten Nico Klatte weggegrätscht. So blieb es beim nicht unverdienten 1:0 Heimsieg für den FCVE.

Durch den Heimsieg rücken die Vilstallöwen auf den sechsten Tabellenplatz vor und zeigen erneut, dass man mit den Top-Teams der Liga mehr als nur mithalten kann. Wittibreut muss hingegen einen Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen. Am kommenden Sonntag steht der nächste Aufstiegskandidat auf dem Programm: Langmeier und Co. sind bei Dingolfing II zu Gast.