10 Neuzugänge: Wenzenbach rüstet sich für die Landesliga

Wenzenbachs neuer Trainer Sepp Schuderer bekommt etliche neuverpflichtete Spieler an die Hand. – Foto: Thomas Schneider

Nach der Vorstellung von Sepp Schuderer als neuer Cheftrainer gibt der SV Wenzenbach die Namen der Neuzugänge bekannt. Um für die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte gerüstet zu sein, wurden nach jetzigem Stand zehn Neuverpflichtungen getätigt. Diese verstärken und verbreitern den Kader. Zum Teil bringen die neuen Spieler bereits Landesliga-Erfahrung mit, und teilweise handelt es sich um Altbekannte am Wenzenbacher Jahnweg.

Zwei Zugänge sind schon länger bekannt: Roger Paul (23) vom FC Thalmassing und Lukas Kaiser (28) vom FC Tegernheim sind als zusätzliche Stabilisatoren für die Defensive vorgesehen. Auf der Torwartposition hat sich der SVW mit Max Baierl von den SF Ursulapoppenricht verstärkt. Der 24-jährige Wahl-Regensburger stand auch schon für die Landesligisten Luhe-Wildenau und Tegernheim zwischen den Pfosten. Vom künftigen Ligakonkurrenten 1. FC Bad Kötzting kommt Offensiv-Allrounder Karim Nerl (23), von der Bayernliga-U19 des ASV Neumarkt Nachwuchsmann Malik Traore (18).



Ebenfalls in die Kategorie „talentiert mit Entwicklungspotenzial“ fällt Brian Naze (18), der zuletzt im Nachwuchs des TSV Kareth-Lappersdorf aktiv war, sowie Ferdinand Bräu (21), der den Sprung vom benachbarten A-Klassisten TSV Pettenreuth in die Landesliga wagt. Als weitere Verstärkung für den Offensivbereich ist Jakob Klier (20) vorgesehen. Er gehörte bislang dem Bayernliga-Kader von Fortuna Regensburg an, kam aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Fürs Kreisklassen-Team erzielte er insgesamt 26 Tore in 38 Spielen. Außerdem können die Wenzenbacher zwei Rückkehrer wieder in ihren Reihen begrüßen: Matteo D'Errico (21) vom VfB Bach und David Ezeibe (23) vom FC Kosova Regensburg.



