10 Neue: Ettmannsdorf II setzt vor allem auf junges Blut

Sportlicher Leiter Mario Albert (links), Co-Trainer Michael Plank (Zweiter von links) und Chefcoach Tobias Wiesner (rechts) begrüßen einige neue Gesichter im Kreisliga-Aufgebot des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. – Foto: Marco Schmidt

Besonders erfreulich aus Vereinssicht ist dabei, dass mit Jonas Altmann, Jakob Huber, Mika Eser, Jakob Schneider, Francky Djofang, Fabian Lehner und Nick Lehmeier gleich mehrere Spieler aus der eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich schaffen und künftig zum Kader der zweiten Mannschaft gehören. Alle Sieben haben sich bewusst dafür entschieden, ihre ersten Schritte nach der Jugendzeit bei Ettmannsdorf zu gehen. Zusätzlich verstärken mit Tormann Dennis Stöckl (26, zuvor VfB Bach) und Christoph Seeger (32, zuvor SV Sallern Regensburg) zwei externe Neuzugänge die Kreisliga-Truppe des SVSE. Zum amtierenden Vizemeister der Kreisliga West stößt zudem Maximilian Schreiner. Der 25-jährige Mittelfeldmann wechselt vom Landesliga-Kader fest in die zweite Mannschaft.



Die sportliche Leitung um Mario Albert und Erkan Kara sieht den eingeschlagenen Weg bestätigt: „Es ist unser klares Ziel, junge Spieler aus der eigenen Jugend an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Kreisliga weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Dennis Stöckl, Christoph Seeger und Maximilian Schreiner zusätzliche Qualität und Erfahrung für unseren Kader gewonnen zu haben.“



