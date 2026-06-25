 2026-06-24T10:25:44.617Z

Transfers

10 Neue: Ettmannsdorf II setzt vor allem auf junges Blut

Gleich sieben Spieler aus dem eigenen Nachwuchs stoßen zum amtierenden Vizemeister der Kreisliga West

von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Sportlicher Leiter Mario Albert (links), Co-Trainer Michael Plank (Zweiter von links) und Chefcoach Tobias Wiesner (rechts) begrüßen einige neue Gesichter im Kreisliga-Aufgebot des SV Schwandorf-Ettmannsdorf.
Sportlicher Leiter Mario Albert (links), Co-Trainer Michael Plank (Zweiter von links) und Chefcoach Tobias Wiesner (rechts) begrüßen einige neue Gesichter im Kreisliga-Aufgebot des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. – Foto: Marco Schmidt

Verlinkte Inhalte

Kreisliga West
Ettmannsdorf II
Christoph Seeger
Christoph Seeger
Dennis Stöckl
Dennis Stöckl
Jonas Altmann
Jonas Altmann

Die Kreisliga-Mannschaft des SV Schwandorf-Ettmannsdorf um Cheftrainer Tobias Wiesner erhält zur neuen Saison zahlreiche Verstärkungen. Neben vielen Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend kommen auch zwei externe Neuzugänge.

Besonders erfreulich aus Vereinssicht ist dabei, dass mit Jonas Altmann, Jakob Huber, Mika Eser, Jakob Schneider, Francky Djofang, Fabian Lehner und Nick Lehmeier gleich mehrere Spieler aus der eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich schaffen und künftig zum Kader der zweiten Mannschaft gehören. Alle Sieben haben sich bewusst dafür entschieden, ihre ersten Schritte nach der Jugendzeit bei Ettmannsdorf zu gehen. Zusätzlich verstärken mit Tormann Dennis Stöckl (26, zuvor VfB Bach) und Christoph Seeger (32, zuvor SV Sallern Regensburg) zwei externe Neuzugänge die Kreisliga-Truppe des SVSE. Zum amtierenden Vizemeister der Kreisliga West stößt zudem Maximilian Schreiner. Der 25-jährige Mittelfeldmann wechselt vom Landesliga-Kader fest in die zweite Mannschaft.

Die sportliche Leitung um Mario Albert und Erkan Kara sieht den eingeschlagenen Weg bestätigt: „Es ist unser klares Ziel, junge Spieler aus der eigenen Jugend an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Kreisliga weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Dennis Stöckl, Christoph Seeger und Maximilian Schreiner zusätzliche Qualität und Erfahrung für unseren Kader gewonnen zu haben.“

Mit der gelungenen Mischung aus talentierten Nachwuchsspielern und erfahrenen Akteuren blickt die Truppe um Trainer Tobias Wiesner optimistisch auf die bevorstehende Saison in der Kreisliga West. Nach der kräftezehrenden Relegation mit drei Partien wurde mittlerweile das Training wiederaufgenommen. Im ersten Testlauf spielte die junge Mannschaft gegen den SV Donaustauf 1:1-unentschieden. Am kommenden Samstag probt der SVSE II beim Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld.