10 Jahre Wahnsinn!

Was für eine Szene vorm Punktspiel! Noch bevor der Ball rollte, gab’s für Trainer-Ikone Philipp die ganz große Geste: Der Trainer wurde für sein Ehrenamt und Herzblut im Amateurfußball geehrt.
Denn was kaum einer glaubt: Philipp startet dieses Jahr tatsächlich in sein 10. Jahr als Trainer der Vierten! Zehn Jahre Leidenschaft, Schweiß, Chaos und jede Menge Sprüche auf dem Trainingsplatz.
Der Verein hatte ihn heimlich bei der Aktion „Ehrenamt überrascht“ vorgeschlagen und tatsächlich: Der Vorschlag wurde angenommen! Philipp völlig baff, die Mannschaft klatschte, die Zuschauer jubelten - Überraschung gelungen!
Doch damit nicht genug: Auch seine Jungs nutzten die Gelegenheit, um sich zu bedanken. Denn wer sich zehn Jahre lang um einen bunten Haufen Kreisliga-Helden kümmert, der hat mehr als nur Respekt verdient.
„Das ist nicht selbstverständlich“, heißt es aus der Mannschaft. „Vor allem nicht in den unteren Ligen und schon gar nicht in der Freizeit!“
Zwischen Bier, Bällen und Bändern bleibt eins klar: Philipp, du bist unser Coach, unser Held, unser Ehrenmann!
Danke, Trainer! Auf die nächsten zehn Jahre Fußball-Wahnsinn!
