10 Jahre SV Miesbach: Eine echte Erfolgsgeschichte

Vor zehn Jahren fusionierten der ASV und der FC Miesbach zum SV Miesbach. Eine Dekade später ist klar: Es ist eine Erfolgsgeschichte.

Ein echter Paukenschlag war im April 2015 die Nachricht, dass sich der ASV Miesbach und der FC Miesbach mit ihren Fußball-Teams zusammenschließen. Zur Saison 2015/16 traten die Fußballer als Spielgemeinschaft in der Kreisklasse an, es folgte der Zusammenschluss zum SV Miesbach ein Jahr später. Zehn Jahre später spielt die erste Mannschaft in der Bezirksliga – pünktlich zum Jubiläum schlossen die Kreisstädter die Saison als beste Mannschaft aus dem Landkreis ab –, die Nachwuchsmannschaften gehören zu den besten in der Region und auf der Senator-Voigt-Anlage, dem ehemaligen FC-Platz, ist ein Kunstrasenplatz entstanden. Aus einem Paukenschlag wurde also eine echte Erfolgsgeschichte, wie der ehemalige ASV- und heutige SV-Vorsitzende Stefan Griesbeck und der damalige FC-Vorsitzende Robert Egger uniso bestätigen.

„Es war die richtige Entscheidung für Miesbach. In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Jugend- und Senioren-Bereich alles positiv entwickelt“, berichtet Griesbeck. Die Bezirksliga sieht er als optimale Liga für die Kreisstadt an, mit Blick nach oben. „Vielleicht klappt es ja irgendwann sogar noch eine Stufe höher zu kommen“, sagt Griesbeck.

Im Jugendbereich zerschlug sich die JFG mit dem SV Parsberg. Aktuell sind beim SV Miesbach alle Jahrgänge eigenständig, breit und sportlich stark aufgestellt, das Trainer- und Betreuer-Team wuchs von Jahr zu Jahr. „Das funktioniert alles sehr gut“, sagt Griesbeck.

Auch Egger, der sich nach der Fusion aus der Vereinsarbeit zurückgezogen hat, verfolgt noch heute die Spiele der Herren von der Seitenlinie aus. „Ich bin von der Sache nach wie vor begeistert und glücklich, dass alles so gut funktioniert hat. Denn wissen kann man das vorher nie. Es war die völlig richtige Entscheidung. Die Kameradschaft ist richtig gut, die Erste, Zweite und die A-Jugend ziehen an einem Strang“, freut sich Egger. Der Kunstrasenplatz sei „das i-Tüpfelchen“ gewesen. „Der sportliche Erfolg ist auch da, was wollen wir mehr“, berichtet der ehemalige FC-Vorsitzende.

Auch die Mitglieder der beiden Klubs hätten schnell zusammengefunden, erzählt Griesbeck: „Die Denkweise ‚Ich bin ASVler‘ und ‚Ich bin FCler‘ war schnell weg.“ Für ihn war der Kunstrasen ebenfalls ein elementarer Bestandteil beim Zusammenwachsen der beiden Vereine. „Trotz der Belegung der Turnhallen konnten in den vergangenen Jahren bis auf die Kleinsten alle auch im Winter draußen durchtrainieren. Der Kunstrasen ist nicht mehr wegzudenken, aber ohne Fusion hätte es diesen vermutlich nie gegeben“, sagt Griesbeck.