10 Jahre FuPa Luxemburg: das große Fußballquiz

Seit Montag stehen auch weitere Details zum Hauptevent fest: am Samstag, den 13.Juni 2026 findet dieses abends im Festsaal des Wiltzer Stadions in Weidingen statt. Näheres dazu wird in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlicht.

Am 1.Januar 2026 hat FuPa Luxemburg Geburtstag: unser beliebtes Fußballportal feiert dann nämlich bereits sein zehnjähriges Bestehen. Deshalb werden im Verlaufe des Jahres 2026 mehrere Events im Rahmen dieses Jubiläums stattfinden, angefangen mit einem Fußballquiz in der Hauptstadt Ende Januar, das von einem üppigen Rahmenprogramm begleitet wird.

Das Quiz

👉 Anmeldungen zum FuPa-Fußballquiz im Siegfried

Das erste Event ist das erwähnte Fußballquiz, das am Samstag, den 24.Januar ab 19 Uhr in der Brasserie „Siegfried“ in Luxemburg-Limpertsberg (41, Allée Scheffer) über die Bühne gehen wird! Die Teilnahme erfolgt innerhalb eines Rateteams von 5 oder 6 Mitgliedern, maximal zehn solcher Mannschaften können teilnehmen.

Anmeldungen können bis zum 20.Januar ausschließlich unter o.s. Link vorgenommen werden, dies nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Sollten sich mehr als zehn Teams anmelden, bilden die restlichen eine Reserve und könnten im Falle von Abmeldungen nachrücken.

Das Rahmenprogramm

Bundesliga

Am 24.Januar ab 15 Uhr zeigt die Brasserie „Siegfried“ die Samstagsspiele des 19.Spieltags der deutschen Fußballbundesliga.

FuPa Awards 2025

2025 konnten die FuPa Awards aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Wir haben die besten Torschützinnen und Torschützen der Saison 24/25 aber nicht vergessen: die FuPa Awards der vergangenen Spielzeit erhalten ab 17:45 Uhr in der Brasserie „Siegfried“ ihr FuPa-Trophäe. Ab 19 Uhr folgt dann der Quizabend!

