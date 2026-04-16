10 Jahre FuPa Luxemburg: das Event!

FuPa Luxemburg feiert 2026 sein zehnjähriges Bestehen – Foto: Paul Krier

Es sind noch knapp zwei Monate: am Samstag, den 13.Juni 2026 feiert FuPa Luxemburg in Weidingen bei Wiltz sein zehnjähriges Bestehen – und der luxemburgische Fußball kann mit dabei sein!

Nach der erfolgreichen Quiznacht in Limpertsberg wird der offizielle Festakt, zu dem zahlreiche Gäste eingeladen wurden, im Festsaal des Stadions des FC Wiltz 71 in Weidingen stattfinden.

Ab 18:30 Uhr werden Gäste empfangen, wenig später geht es los mit Reden der geladenen Gäste, die in Bezug zu FuPa, dem Sport und Fußball sowie den Medien stehen. Teil des Abends wird die Überreichung der FuPa Awards der Saison 2025/2026 an die besten Torschützinnen und Torschützen sein.

Die Verpflegung vor Ort wird von durch unseren Partner Concept+Partners gewährleistet und von der FuPa-Betreibergesellschaft LSN zusammen mit ihren Sponsoren gestellt. Im Anschluss können Gäste, die länger bleiben wollen, die Fußballweltmeisterschaft in der „Buvette“ des FC Wiltz 71 verfolgen.