1:0 in Ebersberg - Fortuna auswärts weiter ohne Gegentor

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg konnten die Unterhachinger Fortunen einen Dreier aus Ebersberg entführen. Simon Richter (41.) schoss das Tor des Tages für die Hachinger, die auch im vierten Auswärtsspiel der Saison "zu Null" spielten.

Als bekannt wurde, dass das Spiel auf dem kleinen Ebersberger Kunstrasen stattfinden würde, war klar heute wird es nichts für Fußballästheten. Die Fortuna erwischte den besseren Start und konnte in der Anfangsviertelstunde durchaus auch fußballerische Akzente setzen und Chancen verbuchen. Als die Heimelf ihre Pressinglinie von der Mittellinie an den Hachinger Strafraum verlegt, war der geordnete Spielaufbau und somit auch der Kombinationsfluss der Gäste gestört. Beide Teams schenkten sich nichts in den Zweikämpfen, es ging ordentlich zur Sache. Mitte des ersten Durchgangs waren die Eber überlegen und hätten in Führung gehen können, Fortunas Ersatztorwart Domenic Napionteck, diesmal für Paul Ladwig zwischen den Pfosten, und die Ungenauigkeit der Ebersberger-Abschlüsse verhinderten aber den drohenden Einschlag.

Kurz vor dem Pausentee dann die Führung für die Gäste. Über Julian Beyerlein kommt die Kugel zu Simon Richter, der nach gefühlt zehn Sekunden aufziehen, warten, verzögern und täuschen, dann doch noch den Weg vorbei an Eber-Keeper Keinholz findet (41.).