1:0 im Topduell – VfL findet trotz Überlegenheit keine Lücke

– Foto: Markus Verwimp

Als Theo Janotta in der fünften Minute der Nachspielzeit ins Leere grätschte, war es für einen Moment totenstill – dann brandete der Jubel der Duisburger auf.

Dabei begann der Abend in der mit 24.322 Zuschauern gefüllten SchauinsLand-Reisen-Arena zunächst verhalten. Beide Mannschaften tasteten sich ab, Torchancen blieben Mangelware. Erst ein Standard brachte die Partie aus dem Gleichgewicht – und letztlich auch die Entscheidung.

Zwei Tage nach dem Ende einer Serie, die fast schon selbstverständlich wirkte, bleibt vor allem dieses Bild haften: ein letzter Versuch, ein letzter Ball in den Strafraum – und doch kein Treffer. Der VfL Osnabrück hat beim MSV Duisburg seine erste Niederlage des Jahres hinnehmen müssen. Ein 0:1, das weniger durch fehlenden Willen als durch fehlende Durchschlagskraft erklärt werden kann.

Nach einem Freistoß landete der Ball über Umwege vor den Füßen von Florian Krüger, der aus kurzer Distanz per Volley vollendete (30.). Für Lukas Jonsson war nichts zu halten. Zuvor hatte der VfL-Keeper noch mehrfach seine Klasse gezeigt, unter anderem mit einem starken Reflex gegen Dominik Kother kurz vor der Pause (45+3).

Die Partie veränderte sich mit dem Rückstand spürbar. Duisburg übernahm phasenweise die Kontrolle, während Osnabrück in Umschaltsituationen zu ungenau blieb. Gerade im letzten Pass fehlte den Gästen die Präzision, um gefährlich zu werden.

Nach dem Seitenwechsel drückte der VfL, spielte mutiger, aggressiver – aber auch berechenbarer. Vor allem nach Standards wurde es mehrfach gefährlich. Fridolin Wagner setzte den Ball aus der Drehung knapp über die Latte (50.), wenig später verzog Niklas Wiemann aus spitzem Winkel (54.).

Es war die stärkste Phase der Gäste, doch sie blieb ohne Ertrag. Auch eine sehenswerte Kombination über Lars Kehl und Robin Meißner brachte nicht den erhofften Ausgleich – Tony Lesueur verlor im Sprintduell mit Joshua Bitter den entscheidenden Schritt (58.).

Mit zunehmender Spielzeit verlagerten sich die Kräfteverhältnisse klar. Osnabrück drängte, Duisburg verteidigte – intensiv, kompromisslos, oft am Rande des Erlaubten. Die „Zebras“ zogen sich tief zurück, setzten auf Zweikämpfe und vereinzelte Konter, während der VfL den Ball laufen ließ, aber kaum Lücken fand.

So blieb es bis in die Schlusssekunden hinein ein Spiel auf ein Tor – ohne den entscheidenden Moment. Auch die letzte Möglichkeit brachte nicht die Wende: Nach einer Flanke von Wiemann verpasste Theo Janotta im Fünfmeterraum hauchdünn (90+5).

Kurz darauf war Schluss. Die Serie gerissen, der Lauf gestoppt.

Für die Mannschaft von Timo Schultz bleibt jedoch kaum Zeit zur Aufarbeitung. Bereits am Sonntag wartet mit dem FC Energie Cottbus der nächste Aufstiegsaspirant – und die Chance, die erste Niederlage des Jahres schnell wieder zur Randnotiz zu machen.