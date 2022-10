1:0-Heimsieg gegen FC Astoria Walldorf

Der SSV startete aktiv in die Partie und erkämpfte sich in der 2. Minute die erste gute Möglichkeit. Nach einem Eckball von Jann kam Röser zum Abschluss, verfehlte aber knapp das Gehäuse der Gäste. Der formstarke FC-Astoria Walldorf versteckte sich trotzdem nicht. Nach neun Minuten dann die Ulmer Führung. Nicolas Jann brachte den Ball in den Sechzehnmeterraum, Röser scheiterte erneut, doch Bastian Allgeier staubte ab zur 1:0-Führung. Die Ulmer in Folge selbstbewusster in ihrem Spiel. Bis zur 21. Spielminute, in der der Schiedsrichter ohne zu Zögern Andreas Ludwig wegen hohem Bein die Rote Karte zeigte. Eine strittige Situation, welche Hitze in die Partie brachte. Kurze Zeit später sah dann auch Trainer Thomas Wörle die Gelbe Karte. Ulm wurde in Folge der Unterzahlsituation immer weiter nach hinten gedrängt. In der 30. Minute die Großchance für die Gäste. Maximilian Waack scheitert aus kurzer Distanz am Bein von Christian Ortag.





Nach der Pause spielte sich die Partie größtenteils in der Ulmer Hälfte ab. Der SSV lauerte ausschließlich auf Kontermöglichkeiten, die von Walldorf meistens durch Foulspiele unterbunden wurden. Zwingende Situationen konnten die dominanten Gäste jedoch nicht erzeugen. Standartsituation konnten beide Mannschaften nicht erfolgreich verwerten. Besonders in der Ulmer Hälfte war bei Torwart Christian Ortag Schluss. Doch auch der SSV konnte seine Konter nicht erfolgreich zu Ende führen. In der Schlussphase und der Nachspielzeit kamen die Gäste immer wieder in den Sechzehner der Ulmer, die sich nur noch schwer befreien konnten. Beim von Hannemann eingeleiteten Konterangriff konnte Romario Rösch in der Nachspielzeit das Spiel nicht entscheiden. Der Gäste-Keeper Idjakovic konnte aus kürzester Distanz gerade noch klären. Schlussendlich feuerten die 2350 Zuschauer die Ulmer Mannschaft zum verdienten 1:0-Heimsieg an.