1:0 Heimerfolg gegen den SC BW Papenburg II

Am vergangenen Samstag, den 19.04.2025, traf der FCL vor heimischer Kulisse auf den SC BW Papenburg II. Die rund 150 Zuschauer sahen bei bestem Fußballwetter eine souveräne Vorstellung des FCL.

In der ersten Halbzeit hatte der FCL mehr Spielanteile, konnte diese jedoch nur selten in gefährliche Abschlusssituationen umwandeln. Defensiv stand man wie in den vergangenen Wochen gewohnt sicher und ließ kaum nennenswerte Abschlüsse zu. So ging es auch mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Im zweiten Spielabschnitt schaffte es der FCL mit zunehmender Spieldauer, das spielerische Übergewicht in aussichtsreiche Torchancen umzuwandeln. Daraus resultierte in der 71. Spielminute das Tor des Tages. Simon Roling flankte auf seinen Bruder Gerrit, der den Ball aus kurzer Distanz per Kopf im gegnerischen Tor unterbrachte. Weitere gute Möglichkeiten die Führung auszubauen, wie z.B. ein sehenswerter Pfostenschuss von Gerrit Roling oder ein Kopfball aus kurzer Distanz von Simon Roling, ließ der FCL aus, stand defensiv jedoch sicher und geht damit als Sieger vom Platz.

Insgesamt ein souveräner Auftritt des FCL, der über die gesamten 90 Minuten deutlich mehr Spielanteile hatte und diese vor allem in der zweiten Halbzeit in gute Torchancen umwandeln konnte. Ein in Summe knapper, aber hochverdienter Sieg für den FCL, der das Spiel eher hätte entscheiden müssen.

Weiter geht es am kommenden Sonntag, den 27.04.2025, auswärts beim SV Lengerich-Handrup. Anstoß ist um 15:00 Uhr. Die Mannschaft freut sich über jeden Zuschauer, der den Weg zum Platz findet und das Team im spannenden Saisonendspurt unterstützt.

FC 47 Leschede: M. Niehaus, M. Wulkotte (50. S. Roling), P. Rosinski, C. Räkers, M. Lambers, G. Roling, F. Elfert (68. L. Küpker), M. Paul (46. J. Duisen), M. Knieper (46. A. Wolbers), T. Küpker (86. T. Theißing), P. Katzy