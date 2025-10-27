1:0! Harte Arbeit für Aunkirchen II im Derby.

Beide Teams mussten auf etliche Spieler verzichten, so dass das Spiel im 9-gegen-9-Modus ausgetragen wurde.

Die im Vorfeld favorisierte Heim-Mannschaft begann druckvoll, traf jedoch in der 2. Minute durch Schinhärl bei der ersten Chance nur den Innenpfosten. Im Anschluss kam im ersten Durchgang jedoch nicht mehr viel Produktives vom Tabellenführer. Die Gäste standen tief, verteidigten jedoch geschickt und ließen nur wenige Abschlüsse des FC Aunkirchen II zu, gleichzeitig verpasste Aldersbach kurz vor der Pause sogar selbst in Führung zu gehen. Im zweiten Durchgang wurde die Leistung zwar besser, doch das Bollwerk der Gäste hielt weiterhin. Scheibels Abschluss ging knapp am Kreuzeck vorbei; Schinhärl scheiterte in aussichtsreicher Position an TW Eder, Rettenbergers Abstauber wurde von Holzhammer geblockt und Zitzslperger Max traf nur die Latte. Auf der anderen Seite hatte Aldersbach erneut eine riesen Möglichkeit auf das 0:1, doch Fellner verpasste nach einer kurz ausgeführten Ecke den durchaus möglichen Treffer. Kurz vor Schluss erzielten die Hausherren dann doch noch "ihren" Treffer, dabei eroberte man im Mittelfeld den Ball und konterte die Gäste eiskalt aus. Muggendobler brachte dabei den Ball zu Leimpeck, der den Ball frei vor Eder im langen Eck unterbringen konnte. Es blieb beim knappen Derbysieg für Aunkirchen II. Aufgrund der Chancen am Ende verdient, aber auch über ein Remis hätte man sich nicht beschweren dürfen, da man nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnte. Zum Jahresabschluss wartet nun der SV Tettenweis II, den man in der Vorrunde durch zwei Elfmetertore knapp 2:1 schlagen konnte.