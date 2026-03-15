1:0 gegen den 1. FC Düren: Mahessa erlöst Hennef im Abstiegskampf

Der 1. FC Düren musste die zweite Niederlage in Serie einstecken. – Foto: Ayhan Gündüz

Der FC Hennef 05 hat im Abstiegskampf der Mittelrheinliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den 1. FC Düren setzte sich die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira mit 1:0 durch und vergrößerte den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte.

Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller sah seine Mannschaft deutlich überlegen. „Über die gesamten 90 Minuten haben wir das Spiel diktiert und uns aus meiner Sicht fünf oder sechs hundertprozentige Torchancen herausgespielt.“ Nach seiner Einschätzung hätte das Ergebnis sogar deutlich höher ausfallen können. „Realistisch betrachtet hätte das Spiel 4:1 oder 5:1 für uns ausgehen müssen.“

Die Entscheidung fiel durch ein sehenswertes Tor kurz nach der Pause: Luah Mahessa traf in der 54. Minute mit einer Direktabnahme aus rund 13 Metern und sorgte damit für den einzigen Treffer der Partie.

Der entscheidende Moment der Partie folgte in der zweiten Halbzeit. Nach einer Hereingabe landete der Ball bei Mahessa, der aus rund 13 Metern direkt abzog und zum 1:0 traf.

Doch trotz des Chancenplus blieb es bis zum Schluss spannend. „Wenn du aber nur mit 1:0 führst, bleibt es bis zum Schluss gefährlich und du musst zittern. Die Jungs hätten den Deckel deutlich früher draufmachen müssen.“

Der Treffer reichte am Ende zum Sieg, auch weil Hennef defensiv nur wenig zuließ. Aus Sicht der Gäste lag der Unterschied vor allem in der Durchschlagskraft im Angriff.

Dürens Trainer Luca Lausberg sah zwar eine weitgehend ausgeglichene Partie, erkannte aber Vorteile für den Gegner. „Es war eine Partie, die über weite Strecken auf Augenhöhe stattgefunden hat. Am Ende war Hennef im letzten Drittel aber einfach die gefährlichere Mannschaft.“

Düren fehlt die Durchschlagskraft

Die Gäste kamen zwar ebenfalls zu Ansätzen, konnten diese jedoch nicht konsequent zu Ende spielen. „Uns fehlt momentan die nötige Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft vor dem Tor“, erklärte Lausberg. Dabei habe seine Mannschaft besonders in der ersten Halbzeit durchaus gute Ansätze gezeigt. „Wir haben es geschafft, die Räume so zu bespielen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben es aber nicht gut genug ausgespielt.“

Für den Trainer liegt das Problem derzeit auch in der Intensität. „Insgesamt fehlt uns derzeit die Power, die Intensität und auch ein Stück Unbekümmertheit.“

Diskussion um mögliche Elfmeter-Szene

Eine Szene in der ersten Halbzeit hätte aus Sicht der Gäste das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung lenken können. In der 25. Minute ging Ali Alawie im Strafraum zu Boden. „Aus unserer Sicht wurde er klar gefoult. Dafür hätte es einen Elfmeter geben können“, sagte Lausberg. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen. „Die Situation wurde anders bewertet und das müssen wir so akzeptieren.“

Wichtige Punkte für Hennef

Am Ende zählten für Hennef vor allem die drei Punkte. „Das war definitiv ein ganz wichtiger Sieg für uns“, betonte Fußhöller. Mit dem Erfolg verschaffte sich die Mannschaft im Tabellenkeller etwas Luft. Der Blick richtet sich nun bereits auf das nächste Spiel. „Jetzt schauen wir selbstbewusst auf die nächste Woche, wenn es gegen Pesch geht. Dort wollen wir natürlich nachlegen.“