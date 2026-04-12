1:0 Erfolg nach starker Mannschaftsleistung

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem sehenswerten Treffer von Andreas Krautner hat die SG Gerzen/Aham den Tabellendritten TSV Haarbach im Heimspiel mit 1:0 besiegt. Der Erfolg geht aufgrund der kämpferischen und spielerischen Vorstellung absolut in Ordnung – auch wenn es bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Ohne den verletzten Spielertrainer Fabian Gruber zeigte die SG von Beginn an eine konzentrierte und disziplinierte Leistung. Beide Mannschaften agierten aus einer kompakten Ordnung heraus, wodurch sich das Spielgeschehen vor allem in der ersten Halbzeit weitgehend im Mittelfeld abspielte, Torchancen blieben Mangelware. In der 26. Minute nutzte Gerzen/Aham dann einen der wenigen offensiven Akzente eiskalt aus. Nach Vorarbeit des sehr präsenten Andre Rossek nahm sich Andreas Krautner aus rund 20 Metern ein Herz und traf mit einem präzisen Distanzschuss zur umjubelten 1:0‑Führung.

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv und umkämpft. Haarbach versuchte, den Druck zu erhöhen, doch die SG stand defensiv um Michael Eckart, Jonas Fuchs, Markus Schöpf und Daniel Schluder weiterhin sehr stabil. In der 69. Minute war es Keeper Liebl, der mit einer Glanzparade gegen Tobias Gangkofner den möglichen Ausgleich verhinderte. In der Schlussphase boten sich der SG mehrere gute Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Rossek, Krautner und Manfred Eckart vergaben aussichtsreiche Chancen – dennoch ließ man sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Defensive blieb bis zum Schluss konzentriert und ließ keine zwingenden Möglichkeiten mehr zu. Am Ende steht ein knapper, aber absolut verdienter Heimsieg. Eine geschlossene Teamleistung mit hoher Laufbereitschaft und der Wille, das Spiel für sich zu entscheiden, gaben letztlich den Ausschlag.