1:0-Erfolg im tollen Spitzenspiel

Dicklhuber erneut der Matchwinner beim 1. Göppinger SV

Schon in der vergangenen Saison war Kevin Dicklhuber an seiner alten Wirkungsstätte der Torschütze des Tages, so war es auch am heutigen 13. Oberligaspieltag. Nach der starken ersten Halbzeit belohnten sich die Blauen mit dem direkten verwandelten Freistoßtreffer vom Kickers-Kapitän (14.) mit der Führung, die bis zum Schluss Bestand hielt. Denn auch die Gastgeber zeigten ein tolles Spiel mit viel Tempo, intensiven Zweikämpfen und einige Chancen vor der stimmungsvollen Kulisse von 3300 Zuschauern. „Es war ein packendes Spiel, zwei guten Mannschaften zeigten einen tollen Fight, die sich kämpferisch nichts geschenkt haben“, fasste der Kickers-Coach Mustafa Ünal die Partie zusammen, „wir sind einfach glücklich, dass wir am Ende 1:0 gewonnen haben.“

Es entwickelte sich von Beginn an ein Oberligaspiel der Extraklasse im Stadion an der Hohenstaufenstraße, wo der Kickers-Cheftrainer seine Startformation auf drei Positionen änderte: er begann mit Nico Blank, David Braig und Flamur Berisha anstelle von Loris Maier, Oki Kececi und Niklas Kiefer. Und heute Abend zeigte sein Team eine ganz starke Anfangsphase, wirkten nicht nur nach dem Führungstreffer ballsicherer und einen Tick robuster. „Wir haben uns in der Phase den Treffer verdient, waren spielerisch schon die bessere Mannschaft“, befand Ünal zurecht.

Kevin Dicklhuber traf den Freistoß flach unten links in das Göppinger Tor aus 17 Metern Torentfernung leicht rechts versetzt zum 1:0 (14.).

In der zweiten Halbzeit ging die Coveli-Elf mehr Risiko. „Sie kamen mit viel Wucht durch ihre guten Spieler, das und auch die Standards muss man erstmal wegverteidigen“, freute und ärgerte sich Ünal zugleich, denn „leider haben wir es versäumt das 2:0 zu machen, daher blieb das Spiel auch so eng.“

Die Göppinger nahmen den Kampf voller Leidenschaft an und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich, wobei sich auch die stets gefährlichen Kickers gute Konterchancen erarbeiteten, aber allesamt vergaben. Erneut waren es Riehle, Braig oder der eingewechselte Riedinger, der nur das Außennetz traf (81.). Doch die Kickers-Abwehr vor dem sicheren Schlussmann Ramon Castellucci überstand auch die spannende Nachspielzeit ohne Gegentreffer.

Letztendlich blieb es beim nicht unverdienten 1:0, dem sechsten Kickers-Sieg hintereinander. Dadurch konnte die Degerlocher den Vorsprung auf den GSV auf acht Punkte ausbauen. Nach dem trainingsfreien Samstag gilt nun der Fokus der Blauen dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Dienstag, 18.10. um 18.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.

