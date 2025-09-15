1:0-Erfolg bringt Platz zwei – Tigrinho trifft zum entscheidenden Tor

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat im Spitzenspiel des sechsten Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem verdienten 1:0 (1:0) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim sicherten sich die Germanen nicht nur drei wichtige Punkte, sondern verbesserten sich auch auf Rang zwei der Tabelle.
Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic eine konzentrierte Leistung. In der Anfangsphase scheiterte Nick Bode freistehend am VfV-Schlussmann Lennart Schulze Kökelsum, auch Finn Hoffmann verpasste wenig später knapp. In der 41. Minute gelang schließlich der Treffer des Tages: Hoffmann spielte einen präzisen Pass in die Tiefe auf Gean Rodrigo Baumgratz, genannt Tigrinho, der Hildesheims Torwart umkurvte und ins leere Tor einschob.
Kurz vor der Pause hatten die Gäste noch einmal Pech, als ein Freistoß von Klaas Gattermann die Latte touchierte. Doch insgesamt blieb Hildesheim offensiv zu harmlos.
Auch im zweiten Durchgang kontrollierte Germania das Geschehen. Der eingewechselte Hannes Milan sowie Torschütze Tigrinho hatten weitere Gelegenheiten, das Ergebnis auszubauen. Die Defensivarbeit der Gastgeber funktionierte erneut tadellos – nach nun drei Heimspielen steht die Bilanz bei drei Siegen und 7:0 Toren.
Mit 13 Punkten aus sechs Spielen liegt Germania nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Atlas Delmenhorst. Der VfV Hildesheim fällt mit der zweiten Saisonniederlage auf Rang vier zurück. Egestorf bestätigt damit den positiven Trend der vergangenen Wochen und scheint sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.
1. FC Germania Egestorf-Langreder – VfV Borussia 06 Hildesheim 1:0
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek (52. Bastian Kamkaing Kamole), Erblin Thaqi, Martin Ofori, Jonas Lübke (82. Hannes Milan), Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Pino Ballerstedt, Nick Bode (75. Adrian Becker), Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (86. Joshua Siegert), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Mohammad Baghdadi, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Leon Arizanov, Hady El Saleh (60. Tim Friedrich), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (77. Thomas Kellogg Case), Fred Mc Mensah Quarshie (55. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: André Eikens
Tore: 1:0 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (41.)