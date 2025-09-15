1:0-Erfolg bringt Platz zwei – Tigrinho trifft zum entscheidenden Tor

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat im Spitzenspiel des sechsten Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem verdienten 1:0 (1:0) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim sicherten sich die Germanen nicht nur drei wichtige Punkte, sondern verbesserten sich auch auf Rang zwei der Tabelle.

Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic eine konzentrierte Leistung. In der Anfangsphase scheiterte Nick Bode freistehend am VfV-Schlussmann Lennart Schulze Kökelsum, auch Finn Hoffmann verpasste wenig später knapp. In der 41. Minute gelang schließlich der Treffer des Tages: Hoffmann spielte einen präzisen Pass in die Tiefe auf Gean Rodrigo Baumgratz, genannt Tigrinho, der Hildesheims Torwart umkurvte und ins leere Tor einschob.

Kurz vor der Pause hatten die Gäste noch einmal Pech, als ein Freistoß von Klaas Gattermann die Latte touchierte. Doch insgesamt blieb Hildesheim offensiv zu harmlos.