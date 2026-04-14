10. Elfmeterturnier Molpertshaus JETZT ANMELDEN

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026 findet im Rahmen des Pfingstturniers, das 10. Elfmeterturnier statt. Die Anmeldung ist ab sofort und bis zum Mittwoch 20.05.2024 unter www.fv-molpertshaus.de möglich.
Die Turnierleitung ist ab 11:00 Uhr besetzt, die Teams werden gebeten, sich bis 11:30 Uhr bei der Turnierleitung anzumelden. Beginn des Turniers ist um 12:00 Uhr. Gespielt wird wie in den letzten Jahren zunächst eine Vorrunde, dann eine Zwischenrunde und anschließend folgen die KO-Spiele. Sollten sich genügend Damenteams anmelden, wird es wieder ein separates Damenturnier geben. Nähere Infos zu den Turnierbestimmungen (Turniermodus, Anzahl Teammitglieder, Regeln, Startgebühr etc.) erhaltet ihr auf unserer Homepage.
Die besten vier Teams erhalten einen Geldpreis sowie der Gewinner einen Pokal.
Schnell sein lohnt sich, da in den letzten beiden Jahren mehreren Teams abgesagt werden musste, da alle Startplätz schon vergeben waren.
Auf Euer Kommen freut sich der FV Molpertshaus!