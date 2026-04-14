10. Elfmeterturnier Molpertshaus JETZT ANMELDEN

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026 findet im Rahmen des Pfingstturniers, das 10. Elfmeterturnier statt. Die Anmeldung ist ab sofort und bis zum Mittwoch 20.05.2024 unter www.fv-molpertshaus.de möglich.

Die Turnierleitung ist ab 11:00 Uhr besetzt, die Teams werden gebeten, sich bis 11:30 Uhr bei der Turnierleitung anzumelden. Beginn des Turniers ist um 12:00 Uhr. Gespielt wird wie in den letzten Jahren zunächst eine Vorrunde, dann eine Zwischenrunde und anschließend folgen die KO-Spiele. Sollten sich genügend Damenteams anmelden, wird es wieder ein separates Damenturnier geben. Nähere Infos zu den Turnierbestimmungen (Turniermodus, Anzahl Teammitglieder, Regeln, Startgebühr etc.) erhaltet ihr auf unserer Homepage.