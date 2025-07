10 der 12 Bezirksliga-Spielpläne online - So geht es los!

1. Spieltag So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum - FSC Eisbergen So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Dielingen - TuS Tengern So., 10.08.25 15:00 Uhr BV Stift Quernheim - SV Eidinghausen-Werste So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Brake - VfL Viktoria Mennighüffen So., 10.08.25 15:15 Uhr SC Bünde 10/45 - TuS Grün-Weiß Pödinghausen So., 10.08.25 15:30 Uhr Union Minden - Blasheimer Sportclub So., 10.08.25 15:30 Uhr TuS Ahmsen - Spvg Hiddenhausen Spielfrei: SV Oetinghausen

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - Türkgücü Gütersloh

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Wellensiek - TuS Leopoldshöhe

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpVg. Heepen - SC Halle 1919

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Spexard - FC Gütersloh II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Hicret Bielefeld 1998 - SuK Canlar Bielefeld 2010

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Fichte Bielefeld - SV Schwarz-Weiß Sende

So., 10.08.25 15:30 Uhr SC Wiedenbrück II - Spvg Steinhagen

Spielfrei: FC Türk Sport Bielefeld

Bezirksliga 3

1. Spieltag

So., 10.08.25 13:15 Uhr Delbrücker SC II - TSV Horn

So., 10.08.25 15:00 Uhr Suryoye Paderborn - TuS Bad Driburg

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - SV Eintracht Jerxen-Orbke

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Westenholz - TBV Lemgo

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Borgentreich - FC Dahl/Dörenhagen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Dringenberg - Grün-Weiß Anreppen

So., 10.08.25 15:15 Uhr SC Borchen - SG Boke/Bentfeld

So., 10.08.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg

Bezirksliga 4

FOLGT

Bezirksliga 5

FOLGT

Bezirksliga 6

1. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr TuS Ennepetal II - Blau-Weiß Voerde

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Hellas Makedonikos Hagen - FC Wetter

So., 10.08.25 15:15 Uhr Geisecker SV - VfB Altena

So., 10.08.25 15:15 Uhr TuS Holzen-Sommerberg - ASSV Letmathe

So., 10.08.25 15:15 Uhr VfB Westhofen - FSV Gevelsberg

So., 10.08.25 15:15 Uhr SV Ararat Gevelsberg - SG Blau-Weiß Haspe

So., 10.08.25 15:30 Uhr SC Berchum-Garenfeld - TSG Sprockhövel II

So., 10.08.25 15:30 Uhr Kirchhörder SC - VfL Schwerte

Bezirksliga 7

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Sendenhorst 1910 - SV Rot-Weiß Mastholte

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. SC Lippetal-Herzfeld - SuS Cappel

So., 10.08.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - TuS Freckenhorst

So., 10.08.25 15:00 Uhr RW Westönnen - SV Herbern

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Viktoria Rietberg - SV Hilbeck

So., 10.08.25 15:15 Uhr Warendorfer SU - TuS SG Oestinghausen

So., 10.08.25 15:15 Uhr SVE Heessen - DJK Vorwärts 19 Ahlen

So., 10.08.25 15:30 Uhr BV Bad Sassendorf - SpVgg Oelde 90

Bezirksliga 8

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Union 08 Lüdinghausen - K.F. Sharri Dortmund

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Wiescherhöfen - Eving Selimiye Spor

So., 10.08.25 15:00 Uhr SVF Herringen - Germania Lohauserholz

So., 10.08.25 15:15 Uhr Rot-Weiß Unna - Kamener SC

So., 10.08.25 15:15 Uhr VfL Kemminghausen - Dortmunder Löwen

So., 10.08.25 15:15 Uhr TV Brechten - SC Osmanlispor

So., 10.08.25 15:15 Uhr VfB Waltrop - VfR Sölde

So., 10.08.25 15:30 Uhr SG Massen - SSV Mühlhausen

Bezirksliga 9

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Hochlar - VfB Hüls

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Kirchhellen - FC Marokko Herne

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Hassel - VfB Börnig

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Zweckel - Erler SV

So., 10.08.25 15:00 Uhr Adler Feldmark - Firtinaspor Herne

So., 10.08.25 15:15 Uhr SG Herne 70 - FC 96 Recklinghausen

So., 10.08.25 15:15 Uhr SV Horst-Emscher 08 - Sportfreunde Bulmke

So., 10.08.25 15:30 Uhr BWW Langenbochum - TuS Haltern am See

Bezirksliga 10

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr Westfalia Huckarde - Mengede 08/20

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Hattingen - TuS Heven

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Castrop-Rauxel - SW Wattenscheid 08

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Westrich - Hedefspor Hattingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Türkiyemspor Bochum - SV Bommern 05

So., 10.08.25 15:00 Uhr CSV SF Bochum-Linden - SC Weitmar 45

So., 10.08.25 15:15 Uhr Spvg Blau-Gelb Schwerin - CF Kurdistan Bochum

So., 10.08.25 15:15 Uhr FC Sarajevo-Bosna Dortmund - SV Herbede

Bezirksliga 11

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr Vorwärts Epe 1923 - Sportfreunde Merfeld

So., 10.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Holtwick - SC Reken

So., 10.08.25 15:00 Uhr BVH Dorsten - Westfalia Osterwick

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Eintracht Coesfeld - FC Epe

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK/VfL Billerbeck - SC Südlohn 28

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SV Heek

So., 10.08.25 15:30 Uhr SuS Stadtlohn - ASC Schöppingen

So., 10.08.25 15:30 Uhr SV Gescher - TSG Dülmen

Spielfrei: Viktoria Heiden

Bezirksliga 12

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr Borghorster FC - TuS Altenberge

So., 10.08.25 15:00 Uhr Germania Hauenhorst - SuS Neuenkirchen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Handorf - SC Greven 09

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Nordwalde - DJK SV Mauritz

So., 10.08.25 15:00 Uhr Graf Kobbo Tecklenburg - Wacker Mecklenbeck

So., 10.08.25 15:00 Uhr Teuto Riesenbeck - Falke Saerbeck

So., 10.08.25 15:00 Uhr Concordia Albachten - VfL Wolbeck

So., 10.08.25 15:30 Uhr SC Münster 08 - SV Büren 2010

